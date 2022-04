Tudo sobre o Galaxy M12: ficha técnica, preço e lançamento

O modelo está à venda desde junho do ano passado e é encontrado nas cores preto, azul e verde.

Samsung Galaxy M12

Ficha técnica do Galaxy M12

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: HD+ (1600 x 720 pixels)

Painel da tela: LCD

Câmera traseira: Principal de 48 MP + Ultra wide de 5 MP + Macro de 2 MP + Profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 11 + One UI Core 3.1

Processador: Exynos 850 (octa-core de até 2,0 GHz)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB

Cartão de memória: sim, MicroSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 212 gramas

Dimensões: 164 x 75,9 x 9,7 mm

Cores: preto, azul e verde

Lançamento: junho de 2021

Preço de lançamento: R$ 1.599

Preço atual: R$ 1.099 (Amazon)

Tela e design

Samsung Galaxy M12 possui bateria para até dois dias

O Galaxy M12 tem uma construção similar à maioria dos aparelhos da Samsung. O aparelho tem o formato de barra, com uma tela de LCD de 6,5 polegadas e resolução HD+. Essa combinação gera uma densidade de apenas 270 PPI, o que pode desagradar usuários mais exigentes para o consumo de jogos ou filmes. E não há qualquer proteção extra na tela.

O corpo do celular é todo construído em plástico, o que pode ser positivo, no caso de quedas. Há um sensor biométrico localizado no botão home, tal qual aparelhos como o Galaxy A22, da própria Samsung. E a localização da câmera frontal segue um padrão já adotado a alguns anos pelas fabricantes, abrigada em um notch em formato de gota.

Câmeras do Galaxy M12

O Galaxy M12 tem um módulo fotográfico com quatro sensores. As câmeras têm um bom ângulo de visão e chegam a 123°. Há também sensores voltados para fotos diferentes do convencional, como a macro, para fotos bem próximas do alvo, e o de profundidade, que produz o popular efeito com fundo desfocado.

Apesar disso, não há recursos de estabilização ótica para impedir fotografias tremidas. As filmagens atingem apenas a resolução Full HD.

Câmeras do Galaxy M12

O módulo de câmeras do Galaxy M12 está disposto da seguinte maneira:

Principal de 48 MP (f/2.0)

Ultra wide de 5 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

A câmera frontal do celular tem apenas 8 megapixels, mas cumpre com o esperado de um celular dessa faixa de preço. Tal qual o módulo principal, ela gera fotos em HDR e filma em resolução Full HD a 30 quadros por segundo.

Desempenho do Galaxy

Armazenamento e desempenho do Samsung Galaxy M12

O Galaxy M12 repete uma ficha técnica bem parecida com muitos modelos intermediários da Samsung: memória RAM de 4 GB, armazenamento de 64 GB e suporte a cartão microSD de até 1 TB.

O processador deste celular é de fabricação da própria Samsung, um Exynos 850 de oito núcleos que operam a uma frequência de até 2 GHz. Trata-se de um chip capaz de executar tarefas básicas sem engasgos. Os processadores Exynos também costumam ser econômicos no consumo de bateria.

Bateria do Galaxy M12

O Samsung Galaxy M12 apresenta uma grande bateria de 5.000 mAh. É um bom número frente às características do aparelho, que deve permitir um dia inteiro longe das tomadas, podendo chegar a dois, a depender do uso. A Samsung afirma que o smartphone deve ser capaz de atingir até 19 horas de reprodução de video contínua ou até 49 horas em ligações.

O modelo ainda se beneficia do carregamento rápido de até 15W.

Versão do Android e recursos extras

One UI 3.1 está presente no Galaxy M12

O celular pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 GHz, o padrão mais comum, mas fica devendo o suporte a 5 GHz. Também não conta com internet 5G ou o NFC, que permitiria pagamentos por aproximação.

O Bluetooth presente no Galaxy M12 também é uma versão mais antiga, a 5.0. Os pontos positivos ficam por conta da entrada USB-C para recarga e a tradicional entrada circular de 3,5 mm para fones de ouvido.

Preço do Galaxy M12

O Galaxy M12 pode ser encontrado com desconto de R$ 500 na Amazon. O celular da Samsung está disponível por R$ 1.099 na gigante do varejo, com as seguintes opções de cores: preto, azul e verde.