Tudo sobre Redmi Note 10S: ficha técnica, preço e lançamento

O Redmi Note 10S é um celular da Xiaomi com ficha técnica intermediária que disputa a preferência do consumidor brasileiro . O smartphone conta com recursos vistos em produtos mais caros, como tela AMOLED Full HD+ e câmera quádrupla de 64 MP. Nas linhas a seguir, confira todos os detalhes sobre o dispositivo.

O preço de lançamento do Redmi Note 10S foi de R$ 2.799. Atualmente é possível encontrá-lo mais caro na loja da Xiaomi: por R$ 2.999 nas cores azul, branco e cinza escuro.

Ficha técnica do Redmi Note 10S

Tela: 6,43 polegadas AMOLED

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taxa de atualização: 60 Hz

Sistema operacional: Android 11 com MIUI 12.5

Câmera traseira: Principal de 64 MP + ultra wide de 8 MP + macro de 2 MP + profundidade de 2MP

Câmera frontal: 13 MP

Processador: Mediatek Helio G95 (octa-core)

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: até 512 GB

Bateria: 5.000 mAh

Carregador: 33W

Peso: 178 gramas

Dimensões: 0,83 x 16,04 cm x 7,45 cm

Cores: azul, branco e cinza

Lançamento: maio de 2021

Preço de lançamento: 2.799

Preço atual: R$ 2.999

Tela e design

O Redmi Note 10S possui tela de 6,43 polegadas com painel AMOLED e resolução de 2.400 x 1.080 pixels (Full HD+). O display tem uma taxa de atualização de 60 Hz, que é o padrão em celulares básicos. Apesar de não ter alta velocidade de atualização do display, ele conta com proteção Gorilla Glass 3 e 409 ppi de densidade de pixels, o que tende a apresentar imagens com melhor definição, sem os conhecidos serrilhados.

Quase sem bordas, o Note 10S traz no alto da tela apenas um ponto para posicionar a câmera frontal, sem o polêmico notch. Como afirmado anteriormente, o dispositivo está disponível no Brasil em três opções de cores: azul, branco e cinza escuro.

Câmeras do Redmi

A parte traseira do aparelho possui um sistema quádruplo composto por uma câmera principal de 64 megapixels (f/1.8), uma ultra wide de 8 MP (f/2.2), uma macro de 2 MP (f/2.4) e, para finalizar, um sensor de profundidade também com 2 MP (f/2.4).

A câmera frontal, aquela utilizada para selfies, tem apenas 13 MP.

A Xiaomi tirar fotos com ângulo de até 118º e obter boas imagens em ambiente noturno ou com pouca luz, graças à junção do hardware com o software de fotografia que vem embarcado no aparelho. Além disso, vale notar que o já popular Modo Retrato também está presente, desfocando de forma automática o fundo para destacar a pessoa no primeiro plano.

Desempenho do Note 10S

De acordo com os sites especializados em testes de hardware, o chip Mediatek Helio G95 deste Redmi pode apresentar um desempenho 28% maior do que o Snapdragon 678 (Qualcomm), seu maior concorrente no segmento de intermediários. O processador octa-core tende a apresentar boa performance no uso geral, mesmo com vários apps abertos ao mesmo tempo em segundo plano.

Apesar de ressaltar a qualidade do processador e dos 6 GB de memória RAM, a fabricante não especifica o comportamento em games e se o aparelho possui ou não ajustes de software para melhorar o desempenho. Os 128 GB de armazenamento devem ser suficientes para guardar uma grande quantidade de fotos sem que o usuário se preocupe em esvaziar o aparelho por um bom tempo.

O Note 10S possui slot para expansão de memória via cartão microSD de até 512 GB.

Bateria

A bateria com 5.000 mAh de capacidade do Redmi Note 10S é similar à utilizada na maior parte dos smartphones intermediarios. Assim, ele tende a entregar uma autonomia de mais de um dia de duração, a depender da forma como o aparelho é utilizado ao longo do período.

Além disso, o smartphone tem suporte para carregamento rápido de 33W e vem com um carregador para isso. De acordo com a página oficial do produto, o Redmi Note 10S pode ter até 54% de bateria recarregada em até 30 minutos.

Android e recursos extras

O Redmi Note 10S vem com Android 11 de fábrica e a interface proprietária MIUI 12.5. Ele trouxe como novidade melhorias de privacidade, agrupamento de notificações por apps, modo escuro e opções de papéis de parede 3D. O Centro de Controle ganhou uma remodelagem que o deixou muito parecido com a proposta visual do iOS.

O smartphone da Xiaomi vem com sensor de impressão digital para desbloqueio na lateral, perto do botão de volume. Também tem um pequeno motor responsável por criar efeitos de vibração para melhor a sensação tátil do usuário, que pode obter mais de um tipo de resposta ao interagir com o sistema, apps e jogos.

Preço do Redmi Note 10S

O Redmi Note 10S custa R$ 2.999 na loja oficial da Xiaomi. A fabricante chinesa oferece desconto de 8% para pagamento à vista, com o valor final ficando em R$ 2.760.