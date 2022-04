Tudo sobre Redmi Note 11: ficha técnica, preço e lançamento

O Redmi Note 11 é um celular com ficha técnica intermediária da Xiaomi que chega ao Brasil pelo preço sugerido de R$ 2.599 . Entre as especificações estão a tela AMOLED, a bateria de longa duração e o armazenamento de 128 GB. O dispositivo pode ser uma boa opção para quem aparelho focado em custo-benefício. Confira a seguir todos os detalhes do Note 11.

O telefone Xiaomi desembarcou no Brasil em abril de 2022 nas cores azul cósmico, azul noturno, branco espacial e cinza lunar.

Confira o lançamento do Redmi Note 11

Ficha técnica do Redmi Note 11

Tamanho da tela: 6,43 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: AMOLED

Câmera: Principal de 50 MP + Ultra wide de 8 MP + Macro de 2 MP + Profundidade de 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 11

Processador: Qualcomm Snapdragon 680 4G

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Peso: 179 gramas

Dimensões: 159,87 x 73,87 x 8,09 mm

Cores: azul cósmico, azul noturno, branco espacial e cinza lunar

Lançamento global: janeiro de 2022

Preço de lançamento: R$ 2.599

Tela e design do

A tela do Redmi Note 11 tem 6,43 polegadas e trabalha na resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels). Isso garante ao produto uma alta densidade de pixels por polegada, com taxa na casa dos 409 ppi. A tecnologia utilizada pelo painel é a AMOLED, conhecida por entregar níveis profundos de preto e bom contraste. A taxa de atualização do display é de 90 Hz, o que garante efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

2 de 6 Redmi Note 11 tem display de 6,43 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Redmi Note 11 tem display de 6,43 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O design é compatível com o que foi visto nos últimos lançamentos da companhia. As bordas mínimas na tela resultam num bom aproveitamento do display, que possui apenas um pequeno furo para abrigar a câmera frontal. As laterais ficaram mais planas e a traseira tem acabamento fosco que lembra metal, embora seja feita de policarbonato.

O conjunto de lentes das câmeras fica organizado numa moldura levemente saliente. Para evitar riscos e arranhões, a companhia equipou o produto com a proteção Gorilla Glass 3 no vidro da tela. O aparelho não conta com certificação de resistência à água.

Câmeras do Redmi Note 11

Nas campanhas publicitárias, a fabricante destaca bastante a capacidade fotográfica do smartphone. O Redmi Note 11 conta com um conjunto quádruplo de sensores na traseira, que promete fotos em alta definição, já que o sensor principal tem 50 MP.

O conjunto fotográfico do Redmi Note 11 é o seguinte:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Umtra wide de 8 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 13 MP (f/2.4)

3 de 6 A câmera frontal do Redmi Note 11 possui 13 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo A câmera frontal do Redmi Note 11 possui 13 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A resolução máxima de captura de vídeos fica limitada ao Full HD a 30 quadros por segundo, tanto na câmera frontal quanto na traseira. O dispositivo consegue fazer fotografias no modo retrato com o fundo desfocado.

Desempenho

O Redmi Note 11 vem equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 680. São oito núcleos totais, sendo quatro para alto desempenho com clock máximo de 2,4 GHz de velocidade, além de mais quatro para eficiência energética que alcançam até 1,9 GHz.

4 de 6 Redmi Note 11 possui câmera quádrupla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Redmi Note 11 possui câmera quádrupla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O processador gráfico (GPU) é uma Adreno 610. Para multitarefas, o celular entrega 4 GB de memória RAM. Segundo a Xiaomi, o modelo conta com a funcionalidade de extensão de memória, recurso que usa parte do armazenamento interno para “aumentar” em 2 GB a memória RAM quando for necessário, totalizando 6 GB.

O hardware deve ser suficiente para aguentar aplicativos exigentes do dia a dia, mas será necessário reduzir os gráficos em alguns games muito avançados para ter uma experiência de jogatina sem engasgos. O conjunto fica completo com o armazenamento de 128 GB, que deve atender bem a maioria dos usuários. É possível expandir com cartão microSD de até 1 TB.

Bateria do Note 11

5 de 6 Redmi Note 11 tem bateria de 5.000 mAh que pode durar até dois dias longe das tomadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Redmi Note 11 tem bateria de 5.000 mAh que pode durar até dois dias longe das tomadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A bateria do Redmi Note 11 é um de seus grandes chamarizes. A Xiaomi equipou o modelo com uma célula de 5.000 mAh de capacidade, que pode durar até dois dias longe das tomadas, a depender do uso. Além disso, a caixa do produto vem com um carregador rápido de 33W, capaz de levar a bateria do smartphone de zero a cem por cento em menos de uma hora.

Outro ponto importante que indica uma boa autonomia energética é o processador intermediário, que tem consumo reduzido. Vale mencionar ainda a presença da entrada USB-C 2.0 para ajudar no carregamento rápido e na transmissão de dados.

Versão do Android e recursos extras

6 de 6 Redmi Note 11 vem equipado com Android 11 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Redmi Note 11 vem equipado com Android 11 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Redmi Note 11 vem de fábrica com o Android 11, mas é esperado que receba Android 12 em breve. O dispositivo é um dos primeiros a receber a MIUI 13, a interface personalizada da empresa que traz novidades como animações mais suaves e maior estabilidade em jogos graças ao controle melhorado de temperatura.O

O celular fica devendo suporte ao 5G – tecnologia que ainda está restrita a aparelhos mais caros. Outro ponto importante é a ausência de NFC, o que impossibilita os pagamento por aproximação.

Preço do Redmi Note 11 no Brasil