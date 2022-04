Tudo sobre Redmi Note 11 Pro 5G: ficha técnica, preço e lançamento

O Redmi Note 11 Pro 5G foi revelado ao mundo em janeiro como um dos destaques da linha 2022 da Xiaomi . O celular intermediário chega ao Brasil três meses por preços a partir de R$ 3.999. Apesar do espaço interno limitado a 128 GB, ele traz um conjunto fotográfico interessante, com sensores de até 108 MP. Confira a seguir todos os detalhes do Redmi.

Assim como outros produtos da gigante chinesa, o Redmi Note 11 Pro 5G tem suporte ao carregamento rápido e promete completar a carga antes de uma hora na tomada. Conectividade à internet de quinta geração e bateria de 5.000 mAh também são outras especificações presentes na ficha técnica do smartphone, que também traz tela de 6,7 polegadas com taxa de 120 Hz.

2 de 9 Redmi Note 11 Pro 5G tem três opções de cor para o acabamento — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G tem três opções de cor para o acabamento — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Redmi Note 11 Pro 5G

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: AMOLED

Câmera traseira: Principal de 108 MP, ultra wide de 8 MP e macro de 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 695

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Peso: 202 g

Dimensões: 164,19 x 76,1 x 8,12 mm

Cores: branco, cinza e azul

Anúncio: janeiro de 2022

Lançamento (Brasil): abril de 2022

Preço de lançamento: a partir de R$ 3.999

Tela e design

3 de 9 Redmi Note 11 Pro 5G é um dos lançamentos da Xiaomi em 2022 — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G é um dos lançamentos da Xiaomi em 2022 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O telefone da Xiaomi aposta num painel de 6,7 polegadas com resolução em Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Além do tamanho considerável, o tipo de display usado é o AMOLED, opção que deve entregar cores e contraste otimizados sem consumir tanta bateria. O brilho é de 1.200 nits, valor elevado que deve contribuir positivamente para a qualidade das imagens.

Um dos destaques do Redmi Note 11 Pro 5G é a taxa de atualização de 120 Hz, especificação que confere maior fluidez na transição de imagens. Este recurso é bastante apreciado pelo público gamer. Outra vantagem fica por conta da certificação IP53, resistência que traz proteção a respingos e poeira.

4 de 9 Aparelho tem taxa de 120 Hz — Foto: Divulgação/Xiaomi Aparelho tem taxa de 120 Hz — Foto: Divulgação/Xiaomi

No que diz respeito ao design, o celular oferece uma tela com bordas finas e apenas um furo centralizado na tela para abrigar a câmera de selfies. A traseira, por sua vez, tem um módulo de câmera saliente que fica alocado no canto superior da estrutura. O modelo chega em três cores: branco, cinza e azul.

Câmeras do Note 11 Pro 5G

O conjunto fotográfico do Redmi Note 11 Pro 5G promete capturar imagens de qualidade por meio do arranjo triplo. A organização do módulo pode até passar a impressão de que existem cinco sensores, mas na verdade são três:

Principal de 108 MP (f/1.9)

Ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 16 MP (f/2.4)

5 de 9 Redmi Note 11 Pro 5G tira fotos de até 108 MP — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G tira fotos de até 108 MP — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com essas especificações, o telefone consegue entregar fotos com ângulos mais abertos com a lente ultra wide, de 118º, além de fazer registros próximos com riqueza de detalhes por meio da câmera macro. Configurações como a combinação de nove pixels, bem como a captação ampla de luz, permitem que as imagens capturadas tenham uma qualidade satisfatória.

Entre os recursos oferecidos, é possível citar o Modo Retrato, que deixa o fundo das fotos desfocado, e o Modo Noturno, para registros durante a noite ou em locais com pouca luz. Por fim, vale mencionar que o Redmi filma em até 1080 pixels a 30 quadros por segundo.

Desempenho do Redmi

6 de 9 Processador do Redmi Note 11 Pro 5G é o Snapdragon 695 — Foto: Divulgação/Xiaomi Processador do Redmi Note 11 Pro 5G é o Snapdragon 695 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O desempenho do Redmi Note 11 Pro 5G conta com a ajuda do processador Snapdragon 695, um octa-core da Qualcomm com velocidade de até 2,2 GHz. Em testes de benchmark realizados pela AnTuTu, o chip levou a melhor em comparação com concorrentes como o Exynos 990 e o Dimensity 810. Dessa forma, ele deve garantir operações intermediárias sem engasgos.

Quanto ao armazenamento, o smartphone traz 128 GB. Para aqueles que buscam por mais espaço para dados, a empresa também permite expansão de memória via cartão microSD de até 1 TB. A memória RAM segue é de 6 GB.

Bateria

7 de 9 Bateria de 5.000 mAh do Redmi Note 11 Pro 5G deve durar mais de um dia — Foto: Divulgação/Xiaomi Bateria de 5.000 mAh do Redmi Note 11 Pro 5G deve durar mais de um dia — Foto: Divulgação/Xiaomi

No quesito bateria, o Redmi reserva 5.000 mAh para a capacidade. Isso deve ser o suficiente para deixar o celular por até dois dias longe das tomadas com uso moderado. O aparelho traz suporte para carregamento rápido de 67W, que promete completar a carga em menos de uma hora. O carregador acompanha o telefone na caixa.

Versão do Android

8 de 9 Redmi Note 11 Pro 5G roda Android 11 — Foto: Paola Mansur/TechTudo Redmi Note 11 Pro 5G roda Android 11 — Foto: Paola Mansur/TechTudo

O Redmi Note 11 Pro 5G sai de fábrica com o Android 11 e trabalha com a interface personalizada MIUI 13, da Xiaomi. Apesar de ser um modelo recente, ele não chega ao mercado com o sistema mais recente. Entretanto, ele pode ser indicado para receber o update em breve.

O software que acompanha o telefone traz recursos como captura de tela rolável, gravação nativa de tela e notificações em formato de bolha. Além disso, a privacidade de dados foi aprimorada e os usuários podem usar uma permissão única aos apps para limitar o acesso deles a ferramentas como microfone e câmera.

Recursos extras

9 de 9 Redmi Note 11 Pro 5G foi anunciado em janeiro — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G foi anunciado em janeiro — Foto: Divulgação/Xiaomi

O telefone da Xiaomi oferece funcionalidades como desbloqueio por reconhecimento facial e por impressão digital. O último recurso é permitido por meio de um sensor alocado na lateral do aparelho. Em termos de conectividade, as especificações incluem internet 5G, Wi-Fi dual band de 2,4 e 5 GHz, e por fim, Bluetooth na versão 5.1. Ainda no quesito de transmissão de dados, o Redmi também traz suporte ao NFC, tecnologia que possibilita pagamentos por aproximação com a ajuda do celular.

Preço

O Redmi Note 11 Pro 5G é o modelo mais completo – e caro – da nova linha da Xiaomi. Ele custa R$ 3.999 no site oficial da marca, ou seja, R$ 600 a mais que o modelo sem 5G e a marca Pro. Por se tratar de uma tecnologia que está prestes a ser implementada e aumentará consideravelmente a velocidade da transmissão de dados, vale a pena gastar um pouco mais e pegar o modelo 5G.