Tudo sobre Specimen Zero, jogo de terror multiplayer para Android e iPhone

Specimen Zero - Terror Extremo é um jogo de terror da Café Studio em que jogadores precisam encontrar itens para escapar de um laboratório abandonado. O jogo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), ganhou popularidade também pelo multiplayer, que permite até 4 pessoas em uma sessão para enfrentar os monstros sobrenaturais. Specimen Zero - Terror Extremo é gratuito e pode ser jogado pelo PC via emulador Bluestacks . Veja a seguir mais detalhes do título e como acessar pelo computador.

2 de 3 Specimen Zero desafia jogadores a escaparem de um laboratório abandonado repleto de monstros no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Google Play Specimen Zero desafia jogadores a escaparem de um laboratório abandonado repleto de monstros no Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Google Play

A história do game é bem simples e apenas conta como o protagonista foi sequestrado e acordou misteriosamente em um laboratório abandonado com eletrodos pelo corpo. O local é habitado por uma estranha variedade de monstros, que irão atacar o jogador assim que perceberem sua presença. Estas criaturas são, aparentemente, criadas em grandes tubos de vidro no próprio laboratório, e seu sentido mais aguçado parece ser a audição, já que conseguem ouvir as ações dos usuários e os perseguem após escutar sons mais altos, como disparos de armas.

Para escapar do hospital o jogador ou equipe, formada por quatro usuários, precisa de uma variedade de itens, como chaves e cartões de acesso para liberar novas salas e andares, entre outros. É possível encontrar ainda uma lanterna, pilhas para mantê-la ligada, armas e também munição, apesar de escassa. A geração de itens a cada partida é aleatória e será necessário procurar por eles em móveis e gavetas, sendo todos eles importantes para a fuga.

3 de 3 Specimen Zero é game mobile no estilo Survivor Horror com multiplayer online — Foto: Reprodução/Play Store Specimen Zero é game mobile no estilo Survivor Horror com multiplayer online — Foto: Reprodução/Play Store

Como jogar Specimen Zero pelo Bluestacks?

O emulador Bluestacks simula um ambiente Android dentro do PC Windows do usuário e, com ele, é possível jogar uma grande variedade de games mobile no computador. Para tal, basta baixar e instalar o Bluestacks, conectar-se a uma conta Google e baixar Specimen Zero da Google Play Store pelo emulador. Os controles da tela de toque podem ser mapeados para o teclado e mouse.

Specimen Zero tem mods? É seguro baixar?