TV: recursos que vão além de assistir programas e streaming

TV como hub da casa inteligente

A maioria das Smart TVs lançadas nos últimos anos pode funcionar como um controle central para a sua casa inteligente, totalmente integrada com os apps dos dispositivos conectados, que também ficam instalados no seu celular. Ela só precisa estar ligada.

Além disso, diversas Smart TVs possuem compatibilidade ou já saem de fábrica com total integração com os assistentes virtuais, como o Google Assistente. Com isso, é possível controlar os dispositivos smart, como iluminação, interruptores, tomadas e eletrodomésticos, pelo controle remoto e pela tela da sua TV, ou ainda dar comandos de voz, normalmente pelo controle.

TV como assistente e agenda

A integração permite usar a TV como uma extensão do assistente de voz e também do seu smartphone. Um exemplo é acessar a sua agenda de compromissos pela tela grande, com aplicativo do Google Agenda instalado na Smart TV e integrado com o assistente.

Além de conferir os compromissos, você pode acionar o assistente de voz para indicar as próximas reuniões, visualizar mensagens, conferir as condições de trânsito do seu trajeto e a previsão do tempo para o dia.

TV ou obra de arte?

Algumas marcas vêm investindo não apenas em aparelhos finíssimos, que podem se passar por quadros quando presos à parede, como também nas funções de galeria de imagens e até obras de arte exclusivas, para que sua TV exiba imagens em alta resolução. São recursos chamados de Modo Ambiente ou Galeria.

É possível também carregar algumas imagens personalizadas para fazer com que a TV vá trocando suas artes, enquanto não há ninguém assistindo a um programa ou acessando os apps do aparelho.

Videochamadas pela TV

Com uma webcam conectada em uma entrada USB, é muito fácil fazer chamadas e participar de videoconferências utilizando a TV, ao invés do notebook ou do celular.

Exemplos de aplicativos para isso são o Skype, da Microsoft, e o Google Duo, disponível para Smart TVs com sistema operacional Android e também para aparelhos de marcas diversas. É só entrar com seu e-mail do Google para fazer e receber chamadas diretamente do seu sofá.

Exibir conteúdos do celular ou notebook na TV

As TVs mais modernas possuem opções variadas para espelhar o conteúdo de smartphones ou notebooks na tela grande. Isso pode ser útil para mostrar vídeos caseiros e fazer apresentações, exibir um filme baixado no notebook.

O recurso é muito útil também para assistir a programas, eventos e filmes em aplicativos não disponíveis para sua TV. Isso é possível espelhando a tela do celular ou notebook via Chromecast embutido ou Apple AirPlay, recursos presentes em diversos modelos mais recentes. Basicamente, é preciso apenas estar conectado no mesmo Wi-Fi.

Já aparelhos Samsung vêm com a tecnologia Tap View, que permite exibir a tela de um celular da marca em uma Smart TV com apenas um toque.

Bluetooth para som e fone de ouvido

A maioria das novas Smart TVs vêm com conexão Bluetooth, o que permite conectar caixas de som, um soundbar ou fones de ouvido de boa qualidade, para aumentar ainda mais a imersão, sem causar problema com os outros moradores da casa.

O recurso permite também manter o seu celular pareado com o aparelho. É possível controlar diversas funções, como a movimentação do cursor na tela, digitar mais rapidamente uma palavra ou expressão na busca ou até substituir o controle remoto.

TV com modo Jogo

Diversos modelos de Smart TVs contam com processadores que, além de rodar o sistema operacional, trabalham para otimizar as imagens e exibi-las em qualidade melhor. Esse processamento demanda tempo, mesmo que mínimo, enquanto que, para jogar, o ideal é ter o menor tempo de resposta entre o comando no controle e a imagem na tela.

Nas TVs com Modo Jogo ou Game, o chip prioriza a menor latência e o tempo de processamento das imagens, de acordo com a demanda do videogame ou computador. Assim, a TV faz os ajustes automáticos de brilho, contraste e áudio para dedicar a potência do processamento ao que interessa: o menor tempo de resposta.

Ainda falando de videogame, existem dois padrões de certificações de displays que prometem resultados avançados na sincronização da GPU e da tela: G-Sync e Freesync. Apesar de serem tecnologias voltadas para PCs e mais comuns em monitores gamer, G-Sync e Freesync podem ser encontrados em alguns modelos de TVs que prometem imagens perfeitamente sincronizadas e latência de até 1 milissegundo em jogos.

Antes de escolher sua próxima TV, pense nisso: ter uma tela muito grande e muito próxima pode provocar desconforto, cansaço e irritação dos olhos. Por isso, é preciso escolher uma Smart TV apropriada para o ambiente. Leia mais aqui.

Visite o Shoptime para conferir as promoções em TVs e os lançamentos do segmento.