Ucraniano consegue rastrear soldados russos com AirPods

O relato curioso foi compartilhado na última quinta-feira (14) no Instagram, mas só ganhou repercussão no início desta semana. Na manhã do dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu o território ucraniano. Desde então, o clima na região é de tensão e operações militares se tornaram rotina nas zonas de conflito.

Vitalily Semenet publicou uma captura de tela no app "Buscar", que revelou a movimentação do batalhão de Vladimir Putin em direção à Bielorrúsia. Os AirPods Pro do ucraniano indicaram que as tropas foram para a região de Belgorod, onde militares russos se reúnem para um ataque à região oriental de Donbass.

Em outubro do ano passado, os AirPods Pro receberam melhorias significativas no sistema de rastreamento, que ficou mais preciso e parecido com o que a empresa mostra com os AirTags. A função "Buscar" funciona da seguinte forma: em caso de perda dos fones de ouvido sem fio, é possível achá-los por meio do app da empresa, mesmo sem conexão direta com a internet, já que a solução da Apple utiliza iPhones, iPads e MacBooks nos arredores para apontar a localização.

Esta não é a primeira vez que um produto da Apple é utilizado para finalidades originalmente não pensadas pela empresa. Os AirTags, por exemplo, ficaram no meio de um debate sobre segurança e privacidade após o acessório ter sido usado para rastrear pessoas e cometer crimes, como noticiamos aqui.