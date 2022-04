Valorant Masters 2022: como assistir à final entre LOUD e OpTic ao vivo

Vale lembrar que a vencedora levará a premiação de US$ 200 mil (cerca de R$ 960 mil) e a maior parcela dos Pontos de Circuito, que serão utilizados no final do ano para definir os participantes do Valorant Champions 2022, o mundial do FPS da Riot Games. Você poderá acompanhar o confronto entre Brasil e América do Norte pelos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, você confere mais detalhes sobre toda a trajetória da LOUD e também da OpTic Gaming até chegarem à decisão na Islândia.

LOUD é o Brasil na final do Valorant Masters Reykjavík 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

A campanha da LOUD

A LOUD é formada por Bryan "pANcada" Luna, Gustavo "Sacy" Rossi, Matias "Saadhak" Delipetro, Erick "aspas" Santos, Felipe "Less" Basso e treinador Matheus "bzkA" Tarasconi. O esquadrão se uniu para a temporada 2022 e dominou sem grandes dificuldades o cenário brasileiro. As atuações da LOUD levaram a equipe a conquistar o título do VCT BR Etapa 1 de forma invicta. Isso garantiu a vaga na fase de grupos do Valorant Masters Reykjavík 2022, mas, graças à vitória da Ninjas in Pyjamas no Last Chance Qualifier, a LOUD saltou diretamente para os playoffs do torneio internacional.

Na Islândia, a LOUD estreou contra a Team Liquid, a líder do Grupo B da primeira fase. Apesar de um susto no segundo mapa, onde foi dominada pela equipe europeia, a equipe brasileira conseguiu mostrar toda sua força no restante da série melhor de três partidas (MD3) para estrear com vitória. Depois, o duelo foi contra a G2 Esports e, passado o nervosismo da estreia, a vitória chegou com um 2–0 sem maiores dificuldades.

Less vem sendo o principal nome da LOUD na Islândia — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Na final da chave superior, o duelo entre as únicas equipes invictas até então nos playoffs: LOUD e OpTic Gaming. No primeiro mapa, um atropelo da equipe norte-americana em 13–2, que poderia facilmente abalar os jogadores brasileiros para o restante da MD3. Porém, a derrota pouco afetou a LOUD, que voltou a mostrar seu excelente Valorant para chegar à virada, conquistar a vitória por 2–1 e carimbar o passaporte para a grande final.

pANcada realizou muitos clutches durante a campanha da LOUD e também se destaca na equipe — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Revanche dos norte-americanos

A OpTic Gaming, diferentemente da LOUD, iniciou sua campanha na fase de grupos. Sua trajetória começou com uma derrota de 2–0 para a XERXIA, o que obrigou os norte-americanos a buscarem a recuperação no Grupo B. Seus duelos seguintes, no entanto, foram mais tranquilos, com duas vitórias por 2–0 contra a KRÜ Esports e na revanche contra a XERXIA. Nos playoffs, a OpTic encarou a campeã de sua região, a The Guard, e buscou a vitória por 2–1 após um duelo bastante complicado e ganhou confiança na competição.

Nas semifinais da chave superior, uma série ainda mais difícil contra a DRX, da Coreia do Sul, que só foi definida na prorrogação do último jogo. Após muita tensão, a OpTic venceu por 2–1 e avançou para enfrentar a LOUD. Embora o duelo tenha começado bem para a equipe da América do Norte, ela não conseguiu resistir ao excelente momento dos brasileiros, foi derrotada e caiu para a chave inferior. Estando lá, a OpTic conquistou a vitória por 3–0 para cima da ZETA DIVISION, do Japão, e terá mais uma chance de vencer a LOUD na final.

Victor vem realizando uma excelente atuação no Masters e pode ser decisivo na final — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Brasil contra América do Norte

Até hoje, o Brasil não havia conseguido fazer boas apresentações em competições internacionais. Porém, a LOUD apareceu em 2022 com um grande esquadrão e é a favorita no duelo da grande final na Islândia. Em caso de vitória, será a primeira vez que o Brasil conquistará um título internacional de Valorant.

Por outro lado, a América do Norte já conta com um título internacional, o Valorant Masters Reykjavík de 2021, taça levantada pela Sentinels. A OpTic terá a oportunidade de colocar novamente sua região no topo do cenário mundial de Valorant e também levar o seu primeiro título.

LOUD pode conquistar o primeiro título internacional de Valorant do Brasil — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour