Valorant Masters 2022: LOUD perde para a OpTic e fica com o vice

A OpTic Gaming levou a melhor da LOUD neste domingo (24) durante a final do campeonato de Valorant Masters Reykjavík 2022, deixando os brasileiros com o vice. A equipe estadunidense se mostrou mais preparada para o combate nesta tarde, após a derrota para os brasileiros na final da chave superior . Dessa vez, o grupo liderado por Jaccob "yay" Whiteaker e Victor "Victor" Wong conseguiu antecipar muitas jogadas da LOUD em todos os mapas, garantindo a liderança ao final. Por aqui, a derrota chegou por 3–0, parciais de 13–9, na Ascent, 14–12, na Bind, e 15–13, na Breeze.

O resultado deixa a região estadunidense com dois títulos de Masters, sendo o primeiro conquistado pela Sentinels em 2021. Embora tenha perdido, a LOUD leva para casa 500 pontos de circuito, que serão importantes na sua busca pela vaga no Valorant Champions (o mundial do FPS da Riot Games) e a premiação de US$ 120 mil (cerca de R$ 575 mil, em conversão direta). A seguir, veja os destaques da série entre LOUD e OpTic e a tabela final de classificação do Valorant Masters 2022.

1 de 4 LOUD perdeu para a OpTic na grande final e não conseguiu ficar com a taça na Islândia — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour LOUD perdeu para a OpTic na grande final e não conseguiu ficar com a taça na Islândia — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 1 (Ascent)

Pela segunda vez no torneio, LOUD e OpTic se enfrentaram na Ascent. No primeiro duelo, a LOUD conseguiu emplacar suas táticas e vencer seus adversários. No entanto, a OpTic mostrou ter estudado bem os brasileiros e se preparado para o estilo de jogo da equipe. A busca de informações, a antecipação à movimentação da LOUD e a efetividade na mira deram para os estadunidenses uma larga vantagem. Além disso, Jaccob "yay" Whiteaker (Jett) e Pujan "FNS" Mehta (Killjoy) foram importantes para a OpTic segurar os bons momentos dos brasileiros e garantir o 10–2 na primeira metade.

O que parecia ser um jogo unilateral mudou completamente na virada de lados. Isso porque a LOUD se movimentou e chegou rapidamente ao seu quarto ponto. No round bônus da OpTic, os brasileiros fizeram um belo retake na B, e Gustavo "Sacy" Rossi (Sova) conseguiu trazer o ponto que deu esperanças de uma virada. As esperanças cresceram ainda mais com outro retake preciso, realizado por Bryan "pANcada" Luna (Omen) e Erick "aspas" Santos (Jett). Porém, o grupo brasileiro acabou derrotado em dois econômicos. A OpTic, então, aproveitou da vantagem conquistada na defesa e fechou a Ascent em 13–9.

2 de 4 Marved chegou a fazer um 4K em rodada desvantajosa para sua equipe e evitou a virada dos brasileiros — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Marved chegou a fazer um 4K em rodada desvantajosa para sua equipe e evitou a virada dos brasileiros — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 2 (Bind)

O pistol da Bind foi bom para a LOUD, com Gustavo "Sacy" Rossi (Sova) chamando a responsabilidade novamente e fazendo um 3K. Porém, a derrota no econômico da OpTic, em um round de Victor "Victor" Wong (Raze), abalou os brasileiros, que não conseguiram mais se reencontrar no ataque. Os estadunidenses voltaram a mostrar antecipação ao ataque brasileiro, posicionando mais jogadores nos spikesites corretos e obtendo sucesso nessa defesa. Erick "aspas" Santos (Raze) ainda tentou liderar uma reação, mas Jaccob "yay" Whiteaker (Chamber) apareceu para frustrar as jogadas da LOUD e garantir o 8–4 para sua equipe.

O jogador aspas (Raze) voltou a realizar um excelente trabalho, dessa vez na defesa, e a LOUD emplacou seu segundo pistol na Bind. Os brasileiros aproveitaram da vantagem econômica e, de pouco em pouco, foram se aproximando no placar, até buscar o empate. Nesse cenário, aspas (Raze) liderou a LOUD nos abates, mas foi Matias "Saadhak" Delipetro (Skye) que assegurou a virada. Os brasileiros chegaram ao map point, mas Victor (Raze) fez um ace e forçou a prorrogação. Assim, a dupla yay (Chamber) e Victor (Raze) garantiu o overtime e fecharam a Breeze em 14–12.

3 de 4 Ao lado de Victor, yay acabou com as esperanças da LOUD na Bind e colocou sua equipe no tournament point — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Ao lado de Victor, yay acabou com as esperanças da LOUD na Bind e colocou sua equipe no tournament point — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 3 (Breeze)

A OpTic iniciou a Breeze com dois rounds bem feitos, sem dar chances para a LOUD fazer abates. No round bônus, a LOUD fez uma boa movimentação pelo meio para buscar dois abates de abertura, mas Austin "crashies" Roberts (Sova) frustrou a rodada brasileira e trouxe o 3–0 para sua equipe. Os brasileiros surpreenderam, venceram o round econômico e depois fizeram uma boa defesa na B para chegar ao segundo ponto. No entanto, a LOUD não conseguiu manter o bom momento, e a OpTic dominou o placar. Erick "aspas" Santos (Jett) voltou a se destacar no lado brasileiro, com destaque para um 4K em uma rodada, mas a vantagem ficou para os estadunidenses, que fecharam a metade em 8–4.

A LOUD encaixou o pistol no ataque e fez uma rodada perfeita no econômico da OpTic. Depois, no round bônus, a equipe estadunidense aproveitou o armamento superior e capitalizou seu nono ponto na Breeze. A LOUD foi derrotada no armado, mas garantiu um round econômico muito complicado e com uma bela execução no after plant. Na rodada seguinte, foi a vez da OpTic dar aula de retake, chegar ao 11° ponto. A LOUD buscou a recuperação na base da agressividade no ataque, chegou à virada, mas seus adversários forçaram um novo overtime em 12–12. Mais uma vez, a equipe norte-americana foi superior na prorrogação e ficou com a vitória em 15–13 para levantar a taça.

4 de 4 Apesar do 3–0, LOUD fez uma série muito equilibrada contra a OpTic e volta de cabeça erguida para o Brasil — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Apesar do 3–0, LOUD fez uma série muito equilibrada contra a OpTic e volta de cabeça erguida para o Brasil — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Na tabela abaixo, veja como ficou a classificação final do Valorant Masters Reykjavík 2022 e a distribuição de Pontos de Circuito e da premiação em dinheiro, que totalizou US$ 675 mil (cerca de R$ 3,2 milhões em conversão direta).

Valorant Masters Reykjavík 2022 – Classificação Final Colocação Equipe Pontos de Circuito Premiação 1° OpTic Gaming 750 US$ 200 mil (R$ 960 mil) 2° LOUD 500 US$ 120 mil (R$ 575 mil) 3° ZETA DIVISION 400 US$ 85 mil (R$ 405 mil) 4° Paper Rex 300 US$ 65 mil (R$ 310 mil) 5°–6° DRX e G2 Esports 250 US$ 40 mil (R$ 190 mil) 7°–8° Team Liquid e The Guard 200 US$ 25 mil (R$ 120 mil) 9°–10° Ninjas in Pyjamas e XERXIA 150 US$ 15 mil (R$ 71 mil) 11°–12° KRÜ Esports e Fnatic 125 US$ 10 mil (R$ 48 mil) Não pôde participar FunPlus Phoenix 200 US$ 25 mil (R$ 120 mil)

Com informações de Valorant Esports e Liquipedia