Valorant Masters 2022: LOUD vence a G2 vai para a final da chave superior

A LOUD venceu a G2 Esports, neste domingo (17), e garantiu a vaga na final da chave superior do Valorant Masters Reykjavík 2022. Passada a pressão da estreia , a LOUD fez uma apresentação ainda melhor na Islândia em sua segunda série melhor de três partidas (MD3). Os brasileiros fizeram um jogo muito tranquilo em seu mapa de escolha e souberam lidar bem no mapa de seus adversários. Em mais uma grande atuação individual de todos os seus jogadores, a LOUD assegurou a vitória com poucos sustos por 2–0, parciais de 13–5, na Ascent, e 13–11, na Breeze.

O próximo compromisso da LOUD acontecerá somente na próxima sexta-feira (22) às 14h, no horário oficial de Brasília. O duelo será contra a OpTic Gaming, da América do Norte, e vale a primeira vaga na grande final. A transmissão será realizada pelos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, você confere os destaques da série entre LOUD e G2.

1 de 3 LOUD venceu a G2 Esports, está na final da chave superior e garantiu o Top 3 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour LOUD venceu a G2 Esports, está na final da chave superior e garantiu o Top 3 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 1 (Ascent)

O lado atacante da LOUD encaixou com maestria na Ascent. Após o primeiro passo dado no round pistol, os brasileiros abriram o 3–0 com bastante facilidade. Depois, uma rodada mais dramática, mas Gustavo "Sacy" Rossi (Sova) buscou dois abates cruciais no after plant para manter o bom momento da sua equipe, que logo abriu 6–0. A G2 Esports esboçou uma reação, encontrou seu primeiro ponto em um round perfeito e mais dois em excelentes retakes pela B. No entanto, Erick "aspas" Santos (Jett) interrompeu essa recuperação fazendo um 5K no round seguinte, e a LOUD seguiu a dominar essa metade até fechar em 9–3.

No segundo pistol, por muito pouco Sacy (Sova) garantiu o retake no final, mas Auni "AvovA" Chahade (Omen) comprou muito tempo antes de ser abatido para que a explosão da spike ocorresse. No round bônus, Aspas (Jett) fez o abate de abertura, e a LOUD manteve uma sólida defesa pela A para colocar 10–5 no marcador. A partir desse momento, só deu Brasil, Felipe "Less" Basso (Killjoy) se apresentou para brilhar nessa reta final, e a LOUD venceu seu mapa de escolha por 13–5.

2 de 3 Less foi o MVP da LOUD na Ascent com 21 abates — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Less foi o MVP da LOUD na Ascent com 21 abates — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 2 (Breeze)

No mapa de escolha da G2 Esports, um duelo bem mais acirrado. Os europeus iniciaram com a vantagem na Breeze, mas a LOUD conseguiu aproveitar da primeira rodada com armamento para se manter próxima dos adversários no placar. Matias "Saadhak" Delipetro (KAY/O) se destacou com bons abates de abertura, Erick "aspas" Santos (Jett) voltou a impactar com seu estilo agressivo, e a LOUD logo buscou a virada em 4–3. A G2 bem que tentou se recuperar, mas o ataque dos brasileiros foi preciso, e essa primeira metade finalizou em 8–4.

Na virada de lados, a LOUD mostrou uma postura agressiva jogando na defesa e garantiu seu nono ponto no pistol e, logo em seguida, chegou ao décimo em uma rodada mais acirrada. A G2 levou o round bônus, mas a leitura da LOUD no round seguinte foi praticamente perfeita e chegou a mais uma vitória. Os europeus iniciaram uma recuperação e conseguiram chegar ao nono ponto. A LOUD acordou em uma rodada econômica, venceu perdendo apenas um jogador e chegou ao match point. A G2 ainda assustou, mas os brasileiros garantiram o ponto e fecharam a Breeze em 13–11.

3 de 3 Destaque da G2, Mixwell não fez uma boa série e viu sua equipe ser dominada pela LOUD — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Destaque da G2, Mixwell não fez uma boa série e viu sua equipe ser dominada pela LOUD — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

O Valorant Masters Reykjavík 2022 começou no dia 10 de abril e tem sua grande final marcada para o dia 24 do mesmo mês. Além da LOUD, a Ninjas in Pyjamas (NiP) também representava o Brasil na Islândia, mas foi eliminada depois da derrota em uma acirrada série contra a ZETA DIVISION. A premiação total do Masters é de US$ 675 mil (cerca de R$ 3,1 milhões), que será dividido entre todas as 16 participantes. A competição na Islândia também distribuirá os Pontos de Circuito, que definirão as participantes do Valorant Champions 2022, o mundial de Valorant que ocorre no final do ano.