Valorant Masters 2022: LOUD vence a Team Liquid e avança nos playoffs

A LOUD derrotou a Team Liquid, nesta quinta-feira (14), em sua estreia nos playoffs do Valorant Masters Reykjavík 2022. Apesar da pressão de ser sua primeira série melhor de três partidas (MD3) na Islândia, a equipe brasileira não demorou para mostrar a qualidade que garantiu seu título da Etapa 1 do VCT BR . Os brasileiros ainda sofreram um susto no segundo mapa, em especial por conta das atuações dos irmãos Adil "ScreaM" Benrlitom e Nabil "Nivera" Benrlitom. No entanto, a LOUD não se deixou abalar, viu Bryan "pANcada" Luna brilhar no mapa decisivo e conquistou a vitória por 2–1, parciais de 13–10, na Icebox, 3–13, na Haven, e 13–10, na Ascent.

A vitória mantém a LOUD em situação tranquila na chave superior dos playoffs. Seu próximo desafio será contra outra equipe europeia, a G2 Esports. O confronto acontece no próximo domingo (17) às 14h, no horário oficial de Brasília, e terá transmissão nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, os destaques da vitória da LOUD sobre a Team Liquid.

1 de 4 LOUD vence em sua estreia no Valorant Masters Reykjavík 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour LOUD vence em sua estreia no Valorant Masters Reykjavík 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 1 (Icebox)

A LOUD conseguiu fazer uma excelente primeira metade no mapa de escolha da Team Liquid. Após perder o primeiro pistol, a equipe brasileira se recuperou no armado com um 4K de Gustavo "Sacy" Rossi (Sova) e passou à frente no placar. A LOUD se destacou pela facilidade encontrada na entrada de ambos os spikesites, o que obrigou a Liquid a pausar e se adaptar ao jogo dos brasileiros. Matias "Saadhak" Delipetro (Chamber) ainda apareceu com um 3K para dar mais uma vitória para sua equipe, antes de Adil "ScreaM" Benrlitom (Jett) brilhar para fazer sua equipe ganhar um econômico e mudar os rumos dessa metade, que poderia ser melhor para a LOUD, mas acabou em 7–5.

Na virada de lados, Elias "Jamppi" Olkkonen (Sova) fez um flanco perfeito no segundo pistol, surpreendeu a LOUD e deu a vitória para a Liquid. No round seguinte, em um econômico, a LOUD quase conseguiu uma vitória com excelentes abates de abertura de Saadhak (Chamber), mas faltou pouco para o defuse da spike ser completado, e os europeus empataram na Icebox. Os brasileiros se recuperaram no round bônus e voltaram a se distanciar no placar. ScreaM (Jett) manteve sua equipe viva graças a jogadas excelentes, principalmente em econômicos, mas a LOUD soube aproveitar da vantagem e fechou a Icebox em 13–10.

2 de 4 Aspas emplacou 22 abates e foi o destaque da LOUD na Icebox — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Aspas emplacou 22 abates e foi o destaque da LOUD na Icebox — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 2 (Haven)

Na Haven, foi a vez de Nabil "Nivera" Benrlitom (Chamber) ser uma pedra no sapato da LOUD. O jogador encontrou diversos abates nos primeiros rounds da Haven e desequilibrou completamente o confronto. Mesmo sendo seu mapa de escolha, a LOUD demorou um pouco para encaixar sua defesa e precisou do individual de Erick "aspas" Santos (Jett) para vencer seus primeiros rounds. No entanto, a LOUD não teve sucesso na insistência no spikesite A, e a Liquid permaneceu dominante. Dom "soulcas" Sulcas (Skye) fechou o último round com um 3K para assegurar o décimo ponto de sua equipe, que fechou a metade em 10–2.

A LOUD iniciou a defesa da Haven precisando muito do pistol, mas não foi o que aconteceu. Falhas de comunicação e erros individuais voltaram a acontecer, e a Liquid buscou a vitória nesse round decisivo. Nivera (Chamber) seguiu sendo um enorme problema para os brasileiros e foi o principal nome da Liquid nessa vitória convincente por 13–3.

3 de 4 Nivera fez uma ótima apresentação com seu Chamber e não deu chances de virada para a LOUD — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Nivera fez uma ótima apresentação com seu Chamber e não deu chances de virada para a LOUD — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 3 (Ascent)

No primeiro pistol, um 4K para Travis "L1NK" Mendoza (Omen) deixou Bryan "pANcada" Luna (Omen) sozinho. O jogador brasileiro quase fez um milagre, devolveu o 4K e por muito pouco não garantiu o plant e a vitória. A LOUD conseguiu a vitória no armado após boa entrada no spikesite A e chegou a uma vantagem de 4–2 no marcador. A Team Liquid quebrou essa sequência da LOUD ao levar dois rounds econômicos, os brasileiros devolveram com um econômico também, mas essa metade, que poderia ser do Brasil, acabou finalizando no empate em 6–6.

Na defesa da Haven, a LOUD levou seu primeiro round pistol em toda a série após pANcada (Omen) abrir o duelo com um 3K. Infelizmente, a Liquid voltou a frustrar os planos brasileiros vencendo mais um econômico e achou o espaço para virar a Haven para 8–7. Dessa vez, a LOUD não deixou os europeus se distanciarem, voltou a empatar e garantiu a virada após um suado retake pelo spikesite B. Os brasileiros se complicaram no caminho, mas devolveram tantos econômicos com vitória em uma rodada half buy, chegaram ao match point e venceram a Ascent no 13–10.

4 de 4 pancada fez uma atuação ótima na Haven e foi crucial na vitória da LOUD — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour pancada fez uma atuação ótima na Haven e foi crucial na vitória da LOUD — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

O Valorant Masters Reykjavík 2022 começou no dia 10 de abril e tem sua grande final marcada para o dia 24 do mesmo mês. Além da LOUD, a Ninjas in Pyjamas (NiP) também representava o Brasil na Islândia, mas foi eliminada depois da derrota em uma acirrada série contra a ZETA DIVISION. A premiação total do Masters é de US$ 675 mil (cerca de R$ 3,1 milhões), que será dividido entre todas as 16 participantes. Além disso, a competição também distribuirá os Pontos de Circuito, que definirão as participantes do Valorant Champions 2022 no final do ano.