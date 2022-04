Valorant Masters 2022: NiP perde para DRX e cai para a repescagem

A Ninjas in Pyjamas perdeu para a DRX, nesta terça-feira (12), e deixou escapar a primeira oportunidade de avançar para os playoffs do Valorant Masters Reykjavík 2022. A série melhor de três partidas (MD3) foi realizada entre as duas equipes que venceram na primeira rodada do Grupo A. Depois de mostrar uma sólida atuação contra a Fnatic , a NiP chegou com moral no duelo contra a equipe sul-coreana, mas não conseguiu impor o mesmo ritmo de jogo. Com o jogador Kim "MaKo" Myeong-kwan voltando a se destacar, a DRX venceu o confronto por 2–0, parciais de 13–4, na Icebox, e 13–8, na Breeze.

Apesar da derrota, a NiP não está eliminada da competição. Os brasileiros enfrentarão o vencedor do duelo entre ZETA DIVISION e Fnatic para decidir a última vaga do Grupo A nos playoffs. O jogo decisiva acontece nesta quarta-feira (13) às 17h, no horário oficial de Brasília, com transmissão ao vivo nos canais oficiais do Valorant na Twitch, no YouTube e na Nimo TV. Veja, a seguir, os detalhes da série entre NiP e DRX.

Mapa 1 (Icebox)

A DRX já havia realizado uma excelente Icebox em sua estreia contra a ZETA DIVISION e voltou a mostrar sua força no mapa contra a NiP. Na primeira metade, o único excelente momento dos brasileiros foi no primeiro round armado, quando estava 2–0 para a DRX. A NiP realizou um bom retake no 5v5 pelo spikesite da A e surpreendeu seus adversários para sair do zero. Depois dessa boa jogada, a NiP sofreu com os flancos e posicionamento de Kim "MaKo" Myeong-kwan (Viper), que também se destacou por um bom número de abates de abertura, e enfrentou dificuldades no domínio pelo meio. No final, 10–2 no placar e uma larga vantagem para a DRX.

No ataque, a situação não mudou para a equipe brasileira no segundo pistol. Os sul-coreanos seguiram superiores tanto em questão tática como nas trocas em geral e chegaram ao 11° ponto. No round seguinte, a NiP ainda teve recurso para realizar um forçado e buscar o terceiro ponto com Alexandre "xand" Zizi (Jett) e Gabriel Luiz "bezn1" da Costa (Sage) abrindo o espaço para a vitória. Infelizmente, a DRX não perdeu o bom momento e contou com o brilho de Yu "BuZz" Byung-chul (Jett) na reta final para encerrar a Icebox em 13–4.

Mapa 2 (Breeze)

A NiP iniciou a Breeze com a vantagem de levar o primeiro pistol e abrir o 2–0. A DRX se recuperou no primeiro armado e o jogo se tornou bem mais equilibrado. Alexandre "xand" Zizi (Chamber) e Kim "stax" Gu-taek (Skye) foram dois protagonistas de um bom duelo que chegou ao 3–3, momento de uma pausa tática da DRX. Essa pausa foi o suficiente para os sul-coreanos entenderem melhor as decisões da NiP na defesa a ficarem na frente do placar. Os brasileiros até ganharam confiança após vitória em um round econômico, mas Kim "MaKo" Myeong-kwan (Viper) voltou a ser um algoz da NiP, fez um belo clutch e assegurou a vantagem para sua equipe por 7–5 nessa metade.

Novamente, a NiP levou o pistol e logo buscou o empata em 7–7 em mais um excelente round de xand (Chamber). No entanto, a DRX repetiu o mesmo enredo da primeira metade e levou o round armado para impedir a virada brasileira. O jogador stax (Skye) voltou a ser um enorme problema e frustrou alguns avanços da NiP pelo spikesite B. Para piorar, Kim "Zest" Gi-seok (Sova) fez um clutch em um difícil retake para impedir a reação brasileira. A NiP não conseguiu se recuperar e acabou derrotada na Breeze por 13–8.

O Valorant Masters Reykjavík 2022 começou no domingo (10) e tem sua final marcada para o dia 24 de abril. Além da Ninjas in Pyjamas, a LOUD também representa o Brasil na Islândia, mas já está classificada para os playoffs, que começam na quinta-feira (14). A competição conta com uma premiação total de US$ 675 mil (cerca de R$ 3,1 milhões), que será dividida entre todos os 12 participantes. Também haverá distribuição dos chamados Pontos de Circuito, que definirão as equipes que avançarão para o Valorant Champions, o mundial de Valorant que acontece no final do ano.