Valorant Masters 2022: NiP perde para a ZETA DIVISION e está eliminada

A Ninjas in Pyjamas (NiP) perdeu para a ZETA DIVISION na repescagem do Grupo A e deu adeus ao Valorant Masters Reykjavík 2022. Apesar de um excelente começo, os brasileiros enfrentaram dificuldades durante a série contra a equipe japonesa. Nesse cenário, a força individual dos jogadores garantiu clutches importantes, buscando a recuperação em momentos de superioridade dos adversários. Apesar disso, em uma desastrosa reta final, a NiP foi derrotada por 2 mapas a 1, com parciais de 13–6, na Split, 10–13, na Icebox, e 12–14, na Fracture.

Os japoneses voltam a jogar já nesta quinta-feira (14) às 14h, no horário oficial de Brasília, contra a G2 Esports na série que abrirá os playoffs do Masters. Logo em seguida, a LOUD, última representante do Brasil no torneio, fará sua estreia contra a Team Liquid. Vale lembrar que todos os confrontos estão sendo transmitidos pelos canais oficiais do Valorant na Twitch, no YouTube e na Nimo TV. A seguir, você confere os destaques da série entre NiP e ZETA e mais detalhes sobre os playoffs.

Mapa 1 (Split)

A Ninjas in Pyjamas compreendeu bem a proposta da composição trazida pela ZETA DIVISION na Split e fizeram sólidos primeiros rounds na defesa. Alexandre "xand" Zizi (Raze) e Cauan "cauanzin" Pereira (Sage) lideraram sua equipe nos abates e levaram tranquilidade à equipe na defesa do spikesite ou em situações de retake até abrir o 5–0. A ZETA mudou de postura a partir do sexto round e começou a emplacar vitórias em sequência, contando com o talento de Tenta "TENNN" Asai (Raze) para seguir com a reação. A NiP chegou a sofrer o empate, mas se recuperou e teve Walney "Jonn" Reis (Jett) fazendo dois abates importantes no último round para assegurar o 7–5 nessa metade.

No segundo round pistol, um duelo complicado para a NiP, mas que foi assegurado por um belo after plant executado no spikesite B por Cauan "cauanzin" Pereira (Sage), com um 3K, e Benjamin "bnj" Rabinovich (Omen). No primeiro armado, quando parecia que a ZETA levaria seu primeiro ponto na defesa, bnj (Omen) voltou a se destacar com um importante clutch 1v2 para cima da equipe japonesa. Apesar do susto com a derrota em um econômico dos japoneses, a NiP seguiu superior no ataque e fechou a conta em 13–6.

Mapa 2 (Icebox)

O primeiro pistol da Icebox ficou marcado pelo clutch de Shota "SugarZ3ro" Watanabe (Viper) para garantir a vitória da ZETA DIVISION. Nos rounds seguintes, os brasileiros não se encontraram em seu mapa de escolha e foram dominados pela excelente defesa dos japoneses, que logo abriram 6–0. Tudo o que a NiP precisava era uma pausa tática para mudar a estratégia, iniciar a recuperação no confronto e chegar ao 6–2. Na rodada seguinte, a ZETA estava prestes a interromper a reação, mas Gabriel Luiz "bezn1" da Costa (Sage) fez um lindo clutch no 1v5, levou quatro e garantiu a explosão da spike. Os japoneses ainda encontraram mais duas vitórias, e a metade se encerrou 8–4.

A ZETA voltou a levar o round pistol após Koji "Laz" Ushida (Chamber) frustrar o retake dos brasileiros com dois precisos abates. A NiP se complicou após essa derrota e não conseguiu evitar que a ZETA emplacasse mais rounds até chegar ao 11° ponto. A partir desse momento, os brasileiros começaram a reagir, mas as vitórias vieram recheadas de momentos dramáticos. A ZETA não deixou os brasileiros gostarem do jogo e chegou ao match point. A NiP por muito pouco não conseguiu forçar o overtime e viu a derrota por 13–10 chegar em seu mapa de escolha.

Mapa 3 (Fracture)

O mapa decisivo foi a Fracture, e a Ninjas in Pyjamas se viu em um cenário melhor na primeira metade do que no mapa anterior. Os brasileiros abriram 3–0 no marcador e novamente contaram com Benjamin "bnj" Rabinovich (Brimstone) com um clutch no limite para assegurar o quarto ponto em sequência. Porém, quem se destacou mesmo pela NiP foi Gabriel Luiz "bezn1" da Costa (Cypher), que buscou muitos abates e abriu todo o espaço para sua equipe conquistar maior vantagem. A ZETA ainda conseguiu uma boa recuperação na reta final com boa utilização de suas ultimates, diminuindo o prejuízo para 7–5.

No segundo pistol, bezn1 (Cypher) e Walney "Jonn" Reis (Sage) asseguraram uma vitória importante para interromper o bom momento dos japoneses e dar a vantagem econômica à equipe. A ZETA não desistiu e emplacou três rounds seguidos, diminuindo a desvantagem para 9–8 e forçando a pausa tática da NiP. Essa pausa foi importante para os brasileiros vencerem o round seguinte em um complicado retake contra as ultimates da Viper e da Astra. Depois, foi a vez de Cauan "cauanzin" Pereira (KAY/O) crescer no jogo a garantir mais uma vitória no retake. A NiP chegou no match point, mas a ZETA conseguiu sobreviver e forçou o overtime em 12–12.

Na prorrogação, a ZETA fez uma defesa praticamente perfeita para buscar seu 13° ponto e virar o jogo na Fracture. A NiP tentou reagir após uma pausa, mas não conseguiu a vitória e viu os japoneses fecharem o jogo em 14–12, vencendo a série.

Fim da fase de grupos

A série entre Ninjas in Pyjamas e ZETA DIVISION também marcou o final da fase de grupos do Valorant Masters Reykjavík 2022. Das oito equipes presentes na primeira fase, apenas quatro avançaram para os playoffs. Pelo Grupo A, a líder DRX (Coreia do Sul) encerrou sua campanha na primeira fase sem ser derrotada em nenhum mapa das séries em que disputou e chega nos playoffs como a principal força vinda da fase de grupos. A segunda vaga ficou com a ZETA, após a dura batalha contra a NiP nesta quarta-feira (13).

No Grupo B, Team Liquid (Europa) teve muito mais trabalho para conquistar a liderança. Sua vaga foi definida após um overtime no último mapa da série melhor de três partidas (MD3) contra a Xerxia (Tailândia). A segunda e última vaga do grupo ficou com a OpTic Gaming (América do Norte), que eliminou a própria Xerxia em dois sólidos mapas para avançar aos playoffs.

Os playoffs já começam nesta quinta-feira (14). Vale lembrar que a brasileira LOUD, campeã do VCT BR, já estava com a vaga assegurada na última fase, assim como G2 Esports (Europa), The Guard (América do Norte) e Paper Rex (Ásia-Pacífico). Veja, a seguir, os horários das primeiras séries MD3 dos playoffs:

Quinta-feira, 14 de abril

G2 Esports x ZETA DIVISION (14h)

LOUD x Team Liquid (17h)

Sexta-feira, 15 de abril

DRX x Paper Rex (14h)

The Guard x OpTic Gaming (17h)