Valorant Masters 2022: NiP vence a Fnatic em sua estreia em Reykjavík

A Ninjas in Pyjamas venceu a Fnatic, nesta segunda-feira (11), em sua estreia no Grupo A do Masters Reykjavík 2022 , torneio internacional de Valorant . A equipe brasileira conseguiu impor seu jogo no palco da Islândia e fez uma série melhor de três partidas (MD3) muito controlada contra os europeus. Sem grandes sustos, a NiP fechou a série em 2–0, parciais de 13–7, na Ascent, e 13–8, na Split. O resultado coloca os brasileiros a uma vitória dos playoffs. Seu próximo jogo será contra a sul-coreana DRX nesta terça-feira (12) às 12h, no horário oficial de Brasília, em série válida pela final da chave superior do Grupo A.

Vale lembrar que os jogos da fase de grupos do Valorant Masters 2022 estão sendo transmitidos nos canais oficiais do Valorant Esports na Twitch, no YouTube e na Nimo TV. Confira, a seguir, os destaques da vitória da Ninjas in Pyjamas sobre a Fnatic.

Mapa 1 (Ascent)

A Ninjas in Pyjamas não sentiu a pressão da estreia e foi capaz de mostrar seu potencial logo nos primeiros rounds da Ascent. Após um excelente round pistol, os brasileiros dominaram o confronto e abriram 6–0 sem maiores dificuldades. A Fnatic conseguiu responder com Joona "H1ber" Parviainen (Jett) fazendo um ace para cima dos brasileiros e garantindo o primeiro ponto do mapa. Os europeus passaram a gostar do duelo, mas Walney "Jonn" Reis (Jett) interrompeu essa recuperação com um 4K e abriu o espaço para sua equipe fechar a primeira metade em 9–3.

A boa equipe da Fnatic esboçou a reação ao levar o segundo pistol do jogo. A sólida defesa dos europeus mudou o cenário dominado pela NiP e ameaçou dar ares dramáticos para duelo. Apenas ameaçou, pois um novo 4K de Jonn (Jett) e um lindo clutch de Benjamin "bnj" Rabinovich (Omen) acabaram com as esperanças da Fnatic. Bastou a NiP administrar sua vantagem para vencer a Ascent por um convincente 13–7.

Mapa 2 (Split)

Diferentemente da Ascent, foi a Fnatic que conseguiu levar o primeiro round pistol e assegurar aquela vantagem inicial. A NiP logo respondeu no primeiro round armado e contou com o talento de Alexandre "xand" Zizi (Raze) e de Cauan "cauanzin" Pereira (Sage) para virar o jogo em 4–3. Os brasileiros seguiram a dominar o confronto e fecharam essa metade com uma vantagem de 8–4 que quase foi um 9–3, visto que a Fnatic conseguiu recuperar um round final bastante complicado para diminuir o prejuízo na virada de lados.

Na defesa, a NiP ficou com o segundo pistol e logo abriu o 10–4. No entanto, o ataque da Fnatic começou a funcionar a partir do round armado. Martin "Magnum" Peňkov (Viper) começou a crescer no jogo e ajudou sua equipe a diminuir o placar para 10–7. No entanto, a NiP devolveu com um excelente retake para interromper essa recuperação. Apesar de um susto no round seguinte, os brasileiros buscaram a vitória em um econômico, onde Gabriel Luiz "bezn1" da Costa (Cypher) brilhou com sua Bucky, chegou ao match point e confirmou o ponto para fechar a Split em 13–8.

O Valorant Masters Reykjavík 2022 começou no domingo (10) e acontece até o dia 24 de abril. Além da Ninjas in Pyjamas, a LOUD também representa o Brasil na Islândia, mas só fará sua estreia na próxima fase, os playoffs. A competição conta com uma premiação total de US$ 675 mil (cerca de R$ 3,1 milhões), que será dividida entre todos os 12 participantes. Também haverá distribuição dos chamados Pontos de Circuito, que definirão as equipes que avançarão para o Valorant Champions, o mundial de Valorant que acontece no final do ano.