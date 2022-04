Valorant Masters 2022: NiP vence a Leviatán e garante vaga no torneio

A Ninjas in Pyjamas venceu a Leviatán, nesta sexta-feira (1), e conquistou a última vaga disponível no Masters Reykjavík 2022, torneio internacional de Valorant . A série melhor de cinco partidas (MD5) aconteceu na Cidade do México e era válida pelo Last Chance Qualifier, um duelo entre a vice-campeã brasileira e a vice-campeã da América Latina pela vaga na Islândia. Embora tenha sofrido alguns sustos no começo do confronto, a NiP foi superior à Leviatán e, após um complicado terceiro mapa, confirmou a vitória em 3–0. As parciais foram de 13–6, na Icebox, 13–6, na Haven, e 14–12, na Split.

Assim como a NiP, a LOUD também possui motivos para comemorar o resultado. Com o Brasil conquistando uma segunda vaga no Masters, a equipe, que já estava classificada para a Islândia, adquiriu a passagem direta para os playoffs da competição e não precisará jogar a fase de grupos. A seguir, você confere os destaques da série entre NiP e Leviatán, e mais detalhes sobre o Masters Reykjavík 2022.

Mapa 1 (Icebox)

A Icebox começou péssima para a Ninjas in Pyjamas. Vicente "Tacolilla" Compagnon (Jett) mostrou a razão de ser um jogador perigoso já no pistol, onde conseguiu cinco abates e colocou a Leviatán à frente no placar. A NiP encontrou um ponto no round armado, mas a equipe chilena seguiu superior nos rounds seguintes. Matías "vaiZ" Barría (Killjoy) e Francisco "kiNgg" Aravena (Viper) também frustraram as primeiras tentativas de recuperação da NiP e colocaram sua equipe com 6–1 no placar. Nesse momento, o nervosismo dos Ninjas passou e o ataque começou a funcionar. O cenário desastroso que se criou nos primeiros rounds mudou completamente e a NiP buscou o 6–6 nessa metade.

Na defesa, a NiP manteve o mesmo ritmo que a fez buscar um heroico empate na primeira metade. A Leviatán quase esboçou uma reação no primeiro armado, mas Alexandre "xand" Zizi (Jett) fez um 3K e Cauan "cauanzin" Pereira (Sova) conseguiu alinhar os dois últimos adversários para buscar a vitória. Gabriel "bezn1" da Costa (Sage), que já vinha fazendo uma excelente partida, ainda deixou um 4K no décimo round. Dominante, a NiP emplacou 12 vitórias seguidas e bateu a Leviatán por 13–6 para sair em vantagem na série.

Mapa 2 (Haven)

O melhor mapa da Leviatán é exatamente a Haven, o local da segunda partida da série. Os chilenos confirmaram o favoritismo nos primeiros rounds e, com bons retakes, adquiriram uma boa vantagem. A NiP iniciou a recuperação após o bom uso de um pause para discutir novamente suas estratégias. As rotações dos brasileiros pelos spikesites melhoraram muito e surpreenderam em diversos momentos a defesa da Leviatán. No final dessa metade, a NiP conseguiu o empate em 6–6 graças a um 3K feito por Benjamin "bnj" Rabinovich (Omen).

Assim como foi na Icebox, a NiP virou o jogo no segundo pistol, com Alexandre "xand" Zizi (Jett) fazendo um excelente flanco, bnj (Omen) encontrando abates importantes e Cauan "cauanzin" Pereira (Sova) finalizando a conta da rodada. A Leviatán foi derrotada no round seguinte após arriscar um forçado, deixou escapar por pouco uma vitória em seu econômico e viu os brasileiros passarem a dominar o duelo nos rounds seguintes. Sem maiores sustos, a NiP seguiu em um ritmo acelerado e fechou a Haven em 13–6.

Mapa 3 (Split)

Seguindo o mesmo enredo dos mapas anteriores, a Split também começou com a Leviatán vencendo o primeiro pistol e o anti-eco, e a Ninjas in Pyjamas buscando a vitória no primeiro armado. A diferença dessa vez foi que os brasileiros conseguiram encaixar com mais velocidade o seu ataque e chegaram à virada sem dificuldades para superar a defesa adversária. A NiP abriu 7–2 no placar, mas foi nesse momento que Vicente "Tacolilla" Compagnon (Jett) começou a crescer e buscar abates muito importantes para sua equipe iniciar a recuperação. A Leviatán encaixou a defesa nessa reta final e diminuiu o prejuízo para 7–5.

Na virada de lados, a Leviatán venceu o segundo pistol e, com a vantagem do armamento, chegou ao empate em 7–7. No armado, a NiP conseguiu punir a rápida entrada da Leviatán no spikesite e chegou ao seu oitavo round. Os chilenos ainda se recuperaram no round seguinte, mas a NiP surpreendeu seus adversários em um forçado e ainda teve Alexandre "xand" Zizi (Raze) fazendo um 4K para assegurar outra vitória. A Leviatán se recuperou, aproveitando-se das falhas da defesa da NiP, e virou o placar. No sufoco, a NiP conseguiu o empate em 12–12 e forçou o overtime.

No primeiro round da prorrogação, Walney "Jonn" Reis (Jett) cresceu para cima de seus adversários e assegurou o 13° ponto em um excelente trabalho de after plant. Voltando para a defesa, a NiP confirmou a vitória no retake feito por Jonn (Jett) e Benjamin "bnj" Rabinovich (Omen), fechou o placar em 14–12 e carimbou o passaporte para a Islândia.

Masters Reykjavík 2022

O Masters Reykjavík 2022 será o primeiro torneio internacional do ano. O evento acontecerá presencialmente na capital da Islândia, Reykjavík, mesmo local do primeiro Masters de 2021, e reunirá 12 das melhores equipes do mundo. Entre essas equipes, está a LOUD, que já estava classificada para a competição após vencer a própria Ninjas in Pyjamas na final do Valorant Challengers Brasil 2022. O Masters Reykjavík ocorre do dia 10 ao dia 24 de abril e terá mais detalhes divulgados em breve pela Riot Games.

