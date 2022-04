Valorant terá três ligas continentais e modo competitivo no jogo em 2023

A Riot Games anunciou, nesta quinta-feira (28), seus planos para o competitivo de Valorant em 2023. A principal novidade envolve a criação de três ligas continentais nas Américas, na Europa e na Ásia. Por sinal, essa será a primeira vez que Brasil, LATAM (América Latina) e América do Norte terão uma liga única de Valorant e não separada, como ocorre atualmente. As novas ligas contarão com jogos semanais, presenciais e com o público acompanhando toda a ação nas arenas, caso não haja qualquer tipo de impedimento que ponha em risco a saúde dos envolvidos.

Outra novidade anunciada pela empresa é o modo competitivo, que será incluído dentro do próprio Valorant. Esse modo será como uma espécie de extensão das filas ranqueadas, mas que terá como objetivo revelar novos talentos para que eles tenham oportunidades de mostrar todo seu potencial nas ligas profissionais.

1 de 2 Riot Games anunciou novidades para o cenário competitivo de Valorant em 2023 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Riot Games anunciou novidades para o cenário competitivo de Valorant em 2023 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

As ligas continentais de 2023 também classificarão as melhores equipes de cada região para dois torneios da série Valorant Masters e o Valorant Champions, considerado o mundial. Vale destacar que uma fórmula parecida já está sendo utilizada em 2022. Até o momento, Valorant já contou com o Masters Reykjavík 2022, vencido pela OpTic, e ainda terá um segundo Masters, além do próprio Champions no final do ano. Junto a tudo isso, há planos para expandir competições como o Challengers e o circuito feminino Game Changers .

A empresa também busca criar um sistema de franquias para o Valorant. De acordo com Whalen Rozelle, Líder das Operações de Esports da Riot Games, o sistema não focará em taxa de inscrição, mas criará parcerias de longo prazo e fará com que as organizações direcionem seus recursos aos profissionais e na produção de conteúdo. A Riot analisará as equipes durante o ano de 2022 e buscará firmar parcerias de acordo com seu critério. As escolhidas receberão ajuda financeira e a oportunidade de colaborar com ações e produtos do FPS.

2 de 2 Acend foi a campeã foi Valorant Champions 2021, o primeiro campeonato mundial de Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games Acend foi a campeã foi Valorant Champions 2021, o primeiro campeonato mundial de Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games

John Needam, o Presidente de Esports da Riot Games, também lembrou que a empresa deseja utilizar de tudo o que aprendeu sobre esportes eletrônicos na última década com League of Legends para transformar o Valorant em um esporte eletrônico para diversas gerações. Há também o foco em levar para os futuros eventos uma experiência diferente e que agrade tanto os espectadores que acompanham as partidas presencialmente como para aqueles que assistem online.