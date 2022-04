Valorant: veja times, formato e calendário do Masters Reykjavík 2022

A premiação será distribuida em dinheiro e também pontos de cricuito, que serão utilizados para definir as equipes participantes do Valorant Champions 2022. Vale lembrar que o torneio será transmitido gratuitamnete na Twitch, no YouTube e na Nimo TV.

1 de 3 LOUD e Ninjas in Pyjamas representam o Brasil no Valorant Masters Reykjavík 2022 — Foto: Divulgação/ValorantEsports LOUD e Ninjas in Pyjamas representam o Brasil no Valorant Masters Reykjavík 2022 — Foto: Divulgação/ValorantEsports

Equipes participantes

As regiões representadas no Masters Reykjavík 2022 são Brasil, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), América do Norte, Coreia do Sul, Ásia-Pacífico, Japão e América Latina. Além da LOUD e da Ninjas in Pyjamas, o Masters Reykjavík 2022 terá a presença de G2 Esports, Fnatic, Team Liquid, The Guard, OpTic Gaming, DRX, Paper Rex, Xerxia, Zeta Division e KRÜ Esports. Enquanto a maioria das regiões tinha vagas somente para campeã e vice-campeã, a EMEA, atual melhor região do mundo, era a única com três lugares garantidos.

Entre as ausências, destaca-se a FunPlus Phoenix, que foi campeã da liga da EMEA, mas precisou desistir da competição por conta das restrições de viagem na Ucrânia e na Rússia, que ocorrem devido ao conflito na região. Assim, a quarta colocada Team Liquid ficou com a vaga remanescente. Outra marcante ausência é a da Acend, que foi campeã mundial de 2021, mas fez uma campanha abaixo do esperado na liga da EMEA.

2 de 3 Participantes no Masters Reykjavík 2022 — Foto: Divulgação/ValorantEsports Participantes no Masters Reykjavík 2022 — Foto: Divulgação/ValorantEsports

Formato

O formato do Masters Reykjavík 2022 terá a fase de grupos e os playoffs. Na fase de grupos, estarão reunidas as oito equipes com os menores seeds entre as 12 participantes. NIP, OpTic Gaming, Fnatic, Xerxia, DRX, KRÜ Esports, Zeta Division e Team Liquid serão os times que iniciarão suas campanhas na fase de grupos e lutarão por uma das quatro vagas restantes nos playoffs.

Essas oito equipes foram divididas em dois grupos com quatro integrantes cada. Ambos os grupos funcionarão no formato de eliminação dupla, onde a equipe que for derrotada duas vezes estará eliminada da competição. Ao mesmo tempo, duas vitórias garantirão vaga na próxima fase. Todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3).

Valorant Masters Reykjavík 2022 – Fase de Grupos Grupo A Grupo B Fnatic OpTic Gaming Ninjas in Pyjamas Xerxia DRX KRÜ Esports Zeta Division Team Liquid

Nos playoffs, já estão classificadas a LOUD, campeã do Valorant Challengers Brasil 2022, The Guard, campeã da América do Norte, Paper Rex, campeã da liga Ásia-Pacífico, e G2 Esports, que foi vice-campeã da liga de EMEA, mas ficou com a maior seed por conta da desistência da FunPlus Phoenix. Os duelos da fase final também serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção é a grande final, em que as equipes jogarão uma série melhor de cinco partidas (MD5) para definir a campeã.

3 de 3 Campeã de forma dominante do Valorant Challengers Brasil 2022, LOUD chega com moral na Islândia — Foto: Divulgação/LOUD Campeã de forma dominante do Valorant Challengers Brasil 2022, LOUD chega com moral na Islândia — Foto: Divulgação/LOUD

Calendário

O Masters Reykjavík 2022 acontece entre os dias 10 e 24 de abril, com partidas começando às 12h, no horário oficial de Brasília, ou às 14h, dependendo da fase e do dia. As transmissões serão realizadas nos canais oficias do Valorant na Twitch, no YouTube e na Nimo TV. Confira, a seguir, o calendário completo da competição:

Fase de Grupos

Domingo, 10 de abril

Grupo A – DRX x Zeta Division (12h)

Grupo B – KRÜ Esports x Team Liquid (a seguir)

Grupo B – OpTic Gaming x Xerxia (a seguir)

Segunda-feira, 11 de abril

Grupo A – Ninjas in Pyjamas x Fnatic (14h)

Grupo B – Série dos vencedores (a seguir)

Terça-feira, 12 de abril

Grupo A – Série dos vencedores (12h)

Grupo B – Série de eliminação (a seguir)

Grupo A – Série de eliminação (a seguir)

Quarta-feira, 13 de abril

Grupo B – Série decisiva (14h)

Grupo A – Série decisiva (a seguir)

Playoffs

Do dia 14 ao dia 24 de abril com jogos se iniciando às 14h