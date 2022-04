Vampire Bloodhunt e Bugsnax são destaques nos lançamentos da semana

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt e Bugsnax são os destaques nos lançamentos da semana. O Battle Royale de vampiros chega ao PlayStation 5 ( PS5 ) e PC, enquanto Bugsnax, antes exclusivo dos console da Sony e da Epic Games Store , chega aos consoles Xbox, Nintendo Switch e Steam . Além deles, a semana ainda oferece as aventuras de Rogue Legacy 2, os controles de movimento em Nintendo Switch Sports, o retorno do clássico The Stanley Parable e mais. Confira tudo sobre os novos títulos, como suas datas de lançamento, preço e plataformas em que estão disponíveis, a seguir.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt - 27 de abril - PS5 e PC

Baseado no RPG de mesa Vampiro: A Máscara, Bloodhunt é um game Battle Royale com tiroteios em terceira pessoa onde até 45 jogadores se enfrentam para serem os últimos sobreviventes. O game possui características familiares do gênero, mas introduz também elementos únicos como poderes vampirescos sobrenaturais que mudam de acordo com seu clã. Além do próprio jogador e dos outros competidores, há também uma terceira força em jogo: os soldados da Inquisição, que tentarão eliminar os vampiros. Durante as partidas, será possível também se alimentar do sangue de humanos para ficar mais forte.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt está disponível gratuitamente no PlayStation 5 (PS5) e PC após um período em acesso antecipado na Steam. Usuários que quiserem investir no game podem comprar a Edição Definitiva de Fundador por R$ 319,90 no PS5. A versão inclui mil fichas de moeda do jogo, mais de 100 itens de personalização, entre outros benefícios.

Bugsnax - 28 de abril - XBSX/S, XB, SW e PC

As bizarras criaturinhas de Bugsnax, metade animal, metade lanche, chegam essa semana aos consoles Xbox, como parte do Xbox Game Pass, além do Nintendo Switch e Steam. No game de aventura em primeira pessoa, os jogadores visitam a ilha de Snaktooth a convite da exploradora Elizabert Megafig, mas, ao chegarem lá, descobrem que a anfitriã desapareceu e que vão precisar procurar por ela.

A jogabilidade do game se desenvolve ao redor de caçar e capturar uma grande variedade de Bugsnax com o uso de várias ferramentas e iscas. O lançamento da nova versão coincide com a expansão gratuita Bugsnax: The Isle of Bigsnax, que traz novas espécies para serem capturadas e sairá também no PS5 e PS4. O título fica disponível no Nintendo Switch por R$ 92,45 e no Xbox Game Pass sem custo extra para assinantes no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

Rogue Legacy 2 - 28 de abril - XBSX/S, XB e PC

A sequência do aclamado jogo independente Rogue Legacy promete trazer de volta o divertido conceito do game de aventura roguelike com ainda mais novidades. Em Rogue Legacy 2, os jogadores controlam um cavaleiro que desbrava a mansão da família, gerada aleatoriamente a cada partida. Ao morrer, o personagem deixa para trás herdeiros com características únicas, o que pode oferecer vantagens e desvantagens na próxima tentativa.

A sequência conta com 15 novas classes como Mateiro, Dracolanceiro, Bardo, por exemplo, cada uma com seu estilo de jogabilidade. Rogue Legacy 2 está disponível nas lojas digitais Steam e Epic Games Store por cerca de R$ 47,49.

Nintendo Switch Sports - 29 de abril - SW

A série de esportes da Nintendo com controles de movimento que começou no Wii chega agora ao Switch com novas modalidades. No lançamento, o game inclui seis esportes: três que retornam de Wii Sports e Wii Sports Resort, como tênis, boliche e luta de espadas (chambara), e mais três inéditos, como voleibol, futebol e badminton. Há ainda a promessa de que o jogo receberá disputas de Golfe no segundo semestre de 2022.

Todos os esportes utilizam os Joy-Con para reproduzir movimentos reais, assim como o Wii Remote fazia originalmente. No caso do futebol, inclusive, é possível comprar um acessório para prender um controle na perna. Nintendo Switch Sports está disponível no Nintendo Switch por R$ 199.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe - 27 de abril - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Lançado em 2013, The Stanley Parable foi reimaginado e expandido com visuais atualizados, novas escolhas e mais segredos escondidos. No game, que chega essa semana aos novos consoles, é uma aventura em primeira pessoa focada em narrativa onde jogador controla Stanley, um rapaz aparentemente normal, até que um narrador começa a explicar tudo que irá acontecer em sua vida. A partir desse momento, o game vira uma divertida e filosófica jornada com regras flexíveis, contradições e reflexões sobre livre arbítrio. The Stanley Parable: Ultra Deluxe está disponível no Nintendo Switch por R$ 99,99.

Zombie Army 4: Dead War - 26 de abril - SW

O quarto capítulo da série Zombie Army continua a história de um apocalipse zumbi iniciado por um Hitler morto-vivo durante a Segunda Guerra Mundial. Nos games anteriores, um grupo de soldados liderados pelo protagonista Karl Fairburne enfrentou o Fuhrer e o enviou para o inferno, mas isso não foi o suficiente para impedir o surgimento de novos zumbis. O jogo spin-off da franquia Sniper Elite 4 é focado em ação multiplayer local e online para duas a quatro pessoas enquanto atravessam várias fases repletas de criaturas perigosas. A versão do Nintendo Switch adiciona controles de movimento aos tiroteios e contém todo o conteúdo do primeiro passe de temporada do game.

Unsouled - 28 de abril - XBSX/S, XB, SW, PC

Neste game de ação com visual retrô em pixel art, jogadores controlam um guerreiro que tem o poder de absorver a almas dos mortos. O personagem pretende usar esse dom para proteger o mundo de uma mulher com a mesma habilidade e que deseja dominá-lo. O jogo é focado em combates frenéticos com cadeias de combos e timing marcado para desferir ataques e contra-ataques. Além disso, há um sistema de almas com efeitos passivos e ativos para o jogador desferir golpes especiais. Unsouled está disponível na loja digital Steam por R$ 37,99 e também será lançado diretamente no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.