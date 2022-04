Vaza carregador Apple capaz de abastecer dois iPhones ao mesmo tempo

O rumor surgiu após a Apple publicar acidentalmente alguns detalhes sobre o novo carregador em sua página de suporte. De acordo com o site 9to5Mac , o novo adaptador de tomada traria duas entradas no padrão USB-C, mas não seria vendido acompanhado dos cabos que conectam o componente ao iPhone , iPad ou Apple Watch.

É preciso ressaltar que, apesar de o possível novo produto trazer uma grande capacidade de carga, ele não estaria entre os carregadores mais rápidos do mundo . Hoje em dia eles podem variar entre os 50W do TurboPower da Motorola até os generosos 200W prometidos pelo HyperCharge da Xiaomi .

Acessórios desse tipo já estariam sendo desenvolvidos por diversas empresas do ramo. Os carregadores GaN podem ser mais eficientes, trabalhar com até 100W e, se a Apple entrar nesta onda, serviriam para substituir também os acessórios USB-C do MacBook.