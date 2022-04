Vazam detalhes do Snapdragon 7 Gen 1, próximo chip Qualcomm para celulares

A Qualcomm já prepara o lançamento do inédito chip Snapdragon 7 Gen, que será destinado a smartphones intermediários. De acordo com informações que ventilam nos bastidores, o processador deve trazer desempenho gráfico próximo ao do Snapdragon 888, que equipa alguns dos celulares mais poderosos do momento, como Galaxy S21 e Xiaomi Mi 11.