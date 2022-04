WhatsApp deve impor novos limites ao encaminhamento de mensagens; entenda

O WhatsApp deve restringir ainda mais o encaminhamento de mensagens. Segundo o site WABetaInfo, especializado no mensageiro, uma nova atualização na versão beta do aplicativo de mensagens impede que mensagens encaminhadas sejam repassadas para mais de um grupo de uma só vez. Com a mudança, o app da Meta espera conter a propagação de fake news.

O update chegou na versão 2.22.7.2 do WhatsApp Beta para Android e na versão 22.7.0.76 do aplicativo de testes para iPhone (iOS). Embora tenha sido liberada mês passado, foi só agora que a novidade começou a chegar para mais testadores. A expansão indica que o recurso deve ser lançado na versão estável do mensageiro em breve.

1 de 1 WhatsApp vai limitar ainda mais encaminhamento de mensagens para frear fake news — Foto: Paulo Alves/TechTudo WhatsApp vai limitar ainda mais encaminhamento de mensagens para frear fake news — Foto: Paulo Alves/TechTudo

A preocupação com o encaminhamento de mensagens no WhatsApp não é de hoje. Em junho de 2018, o aplicativo do então Facebook passou a mostrar a etiqueta "Encaminhada" acima dos balões do chat, em uma tentativa de deixar mais claro quando o conteúdo havia sido criado por quem o mandou, ou se a mensagem era de terceiros.

Com o recurso que está sendo testado no WhatsApp Beta, será necessário repetir o processo de envio várias vezes para encaminhar mensagens para mais de um grupo ou pessoa. Em outras palavras, o usuário deverá encontrar a mensagem, selecioná-la, pressionar a opção de encaminhar e, então, escolher o contato de destino, um por vez. O processo, portanto, ficará mais trabalhoso, já que o intuito da novidade é reduzir o disparo de mensagens em massa — principalmente notícias falsas.

Com informações de WA Beta Info

