WhatsApp fora do ar: usuários relatam que app parou de funcionar

O WhatsApp está fora do ar nesta quinta-feira (28). De acordo com os usuários nas redes sociais, não é possível enviar mensagens pela versão para celulares do aplicativo e nem pela de navegador. O site Downdetector, que monitora os serviços na web, informa que houve um pico de mais de 3 mil reclamações na Internet a partir das 17h de hoje. A falha, que atingiu também o WhatsApp Business, afetou apenas o mensageiro da Meta . Os demais apps da empresa Instagram e Facebook , continuam no ar.

Nos testes realizados pelo TechTudo, não foi possível receber nem mandar mensagens pelas versões mobile do WhatsApp. No app para celular, tanto no Android quanto no iPhone (iOS), os chats não carregam e as mensagens não chegam nem são enviadas. Já a versão para web pode ser acessada, mas apresenta instabilidade no funcionamento e carregamento lento.

1 de 2 WhatsApp caiu nesta quinta-feira (28) e apresenta instabilidade no funcionamento — Foto: Rubens Achilles/TechTudo WhatsApp caiu nesta quinta-feira (28) e apresenta instabilidade no funcionamento — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

À reportagem, a assessoria do WhatsApp informou estar "apurando" a queda e, logo depois, enviou um tuíte publicado pela página oficial do mensageiro, em que a empresa dizia estar “ciente e trabalhando para que tudo volte a funcionar sem problemas” (veja abaixo).

Usuários de diferentes partes do globo reclamaram no Twitter sobre a queda do app nesta tarde, o que pode ser um indicativo de que a falha foi global. O Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no Google, registrou aumento súbito de buscas por termos como "WhatsApp fora do ar" e "WhatsApp parou hoje 2022". Até o fechamento desta matéria não havia previsão de retorno para a versão mobile, mas, aos poucos, o aplicativo parece estar voltando ao normal. O app para navegador continua funcionando - mas de maneira instável.

2 de 2 WhatsApp ficou fora do ar na versão mobile e apresentou lentidão na versão para Web; chats apenas carregavam — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi WhatsApp ficou fora do ar na versão mobile e apresentou lentidão na versão para Web; chats apenas carregavam — Foto: Reprodução/Eduardo Bartkevihi

Com informações de Downdetector e Google Trends

