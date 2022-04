WhatsApp ganha chatbot do TSE para combater fake news nas Eleições 2022

O WhatsApp ganhou um assistente virtual do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) para combater a disseminação de fake news nas Eleições 2022. Batizado de "tira-dúvidas do TSE ", o chatbot pode checar a veracidade de notícias em tempo real, orientar os cidadãos sobre como regularizar o título de eleitor, informar data e horário de votação e outras questões relativas às eleições gerais.

O assistente virtual foi criado em 2020, em uma parceria entre o TSE e o mensageiro da Meta, e agora volta com mais interatividade. A principal novidade é o envio proativo de mensagens para usuários cadastrados, ensinando-os a lidar com a disseminação de fake news durante o período eleitoral.

A preocupação do WhatsApp com as fake news não é por acaso. O aplicativo foi um dos principais palcos para a disseminação de desinformação durante as eleições de 2018, alimentada por sistemas automatizados contratados por empresas. Os principais canais de notícias falsas dentro do mensageiro foram os grupos públicos acessados por meio de links. Os chats foram categorizados como "tabloides sensacionalistas" pelo gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, Ben Supple.

Assim como em 2018, as eleições deste ano são para eleger presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro; nos locais em que houver segundo turno, as votações ocorrerão em 30 de outubro.

Como usar o chatbot do TSE no WhatsApp

Para conversar com o tira-dúvidas do TSE, é preciso adicionar o assistente virtual no WhatsApp. É possível fazer isso ao salvar o número +55 61 9637-1078 à sua lista de contatos, pelo link "wa.me/556196371078" (sem aspas) ou pelo código QR exibido na imagem abaixo.

A janela de conversa do chatbot será aberta assim que o Whatsapp do TSE for adicionado. Basta enviar qualquer mensagem para visualizar o menu de informações, composto por 16 tópicos até o momento. Feito isso, é só digitar o número correspondente ao tópico e visualizar as orientações do tira-dúvidas.

