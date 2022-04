WhatsApp: o que se sabe sobre recurso para manter mensagens temporárias

O WhatsApp está testando um recurso para que os usuários possam manter as mensagens temporárias enviadas pelo mensageiro. A novidade, que já havia sido vista no app beta para Android (v2.22.7.4), foi descoberta pelo site especializado WABetaInfo na semana passada também na versão de testes do aplicativo para iOS . Nas configurações do iPhone , a versão é identificada como 2.22.9.72.

Por estar em versão de testes, não é certo que o recurso chegará ao aplicativo oficial do WhatsApp, disponível para iPhone e Android. Enquanto a novidade continua em beta, confira a seguir tudo o que sabemos sobre função de manter mensagens temporárias até o momento. Vale lembrar que, porque está em testagem, é possível que o funcionamento do recurso mude um pouco caso chegue ao app estável.

1 de 1 WhatsApp-app-na-mao-home — Foto: Divulgação/Pexels WhatsApp-app-na-mao-home — Foto: Divulgação/Pexels

Quando surgiu o WhatsApp no Brasil? Veja essa e outras curiosidades no Fórum do TechTudo.

1. O que é e como vai funcionar o recurso?

As mensagens temporárias surgiram em 2021 no WhatsApp e têm duração que varia de 24 horas, sete dias ou 90 dias. No novo recurso que está em testes no beta do mensageiro, quando enviam algo no chat, os usuários que ativaram as mensagens temporárias serão perguntados se desejam ou não manter aquele conteúdo na conversa. Caso apertem "OK", a mensagem continuará no chat, mesmo após o tempo de expiração.

Também será possível desfazer essa ação, o que fará com que as mensagens salvas voltem a ser apagadas. Isso poderá ser feito por qualquer pessoa do chat e, neste caso, a mensagem será excluída imediatamente para todos da conversa.

2. Se uma mensagem temporária for mantida, vai ser mantida para todo mundo?

Nesse novo recurso em testes, caso um usuário decida manter uma mensagem temporária, ela será mantida para todos os participantes do chat em questão. Porém, é sempre possível apagar individualmente os conteúdos recebidos - ou seja, em tese, mesmo se alguém optar por manter algum envio, você poderá ainda assim excluí-lo do seu chat.

3. Vai afetar fotos temporárias também?

De acordo com o material divulgado pelo WABetaInfo, não é possível saber se o recurso terá alguma influência no envio e recebimento de fotos temporárias. Porém, ao que tudo indica, caso siga a maneira como a novidade está sendo testada no app beta, provavelmente não afetará a função de fotos temporárias.

4. Há previsão de lançamento?

Até o fechamento desta matéria, não havia ainda previsão de lançamento para a função. Porque está em testes ainda, é possível até mesmo que o recurso não seja lançado - embora a presença nos apps beta para iOS e Android sejam um indício de que a ferramenta vai chegar à versão estável do WhatsApp.

Com informações de WABetaInfo (1 e 2)

Veja também: Cinco truques "secretos" para usar no WhatsApp