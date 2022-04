WhatsApp testa nova função para status 'visto por último'; veja detalhes

O WhatsApp está testando novos recursos na ferramenta "visto por último", segundo informou o site especializado WABetaInfo. A novidade, que está em testes desde o último sábado (16) na versão beta 22.9.0.70 do aplicativo para Android e iPhone ( iOS ), permitiria ocultar o status para contatos específicos do mensageiro.

Além disso, entre as novas funções estariam ainda algumas mudanças às configurações de privacidade da foto e da bio dos usuários. Ainda não há previsão e/ou certeza sobre o lançamento da novidade na versão estável do app

1 de 2 WhatsApp testa nova função para ocultar o status 'visto por último'; veja se você pode participar — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo WhatsApp testa nova função para ocultar o status 'visto por último'; veja se você pode participar — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

O "Visto Por Último" é um recurso do WhatsApp que mostra o horário do último acesso do usuário no mensageiro. Por questões de segurança e privacidade, muitos usuários optam por ocultar essa informação de todos os amigos ou desconhecidos. Com a nova ferramenta, será possível escolher para quais pessoas, entre seus contatos, o status não será exibido.

Vale lembrar que o "Visto Por Último" é diferente do Status "Online", que precisa ser configurado separadamente. Este último também permite ser ajustado para compartilhamento em três camadas, entre "Todos os Meus Contatos", "Meus contatos, exceto" e "Compartilhar somente com".

2 de 2 Visto Por Último está em testes para ser visível para apenas contatos selecionados no WhatsApp, semelhante à configuração de Status Online — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Visto Por Último está em testes para ser visível para apenas contatos selecionados no WhatsApp, semelhante à configuração de Status Online — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Ainda, o WhatsApp também deve trazer mais opções avançadas de privacidade para a Bio (Sobre) e Foto de Perfil. Atualmente, por padrão, é possível exibir as informações de ambos para "Todos", "Meus Contatos" e "Ninguém (oculto)". Porém, segundo o site WABetaInfo, o recurso de "Meus contatos, exceto" também deve chegar ao aplicativo - o que vai permitir, além do "Visto por último", ocultar a Bio e a Foto de Perfil para contatos específicos.

Vale lembrar que as funcionalidades ainda estão em fase de testes e foram liberadas apenas para os usuários do programa TestFlight, de recursos beta. Caso faça parte do programa beta do mensageiro, para descobrir se o update está disponível para você, basta seguir o seguinte passo a passo: vá em WhatsApp, depois em Conta, Privacidade e Visto pela última vez.

