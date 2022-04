WhatsApp Web atualiza, tem lentidão e vira meme; veja relatos e soluções

O WhatsApp Web virou meme nas redes sociais após uma atualização feita na segunda-feira (25) causar lentidão e bugs no mensageiro. O update, que incorporou o recurso de conexão simultânea em quatro aparelhos, pretendia também consertar os erros causados pela versão lançada em março - mas, em vez disso, causou insatisfação. Com vários usuários comentando os problemas apresentados pelo WhatsApp Web, o assunto alcançou o topo dos trending topics do Twitter .

Dentre as dificuldades relatadas pelos internautas, as principais são a demora para acessar a tela de conversas do WhatsApp Web e o histórico de mensagens enviadas pelo celular - que, em alguns casos, sequer chegou a aparecer. Usuários também apontaram bugs na parte de carregamento do software, com mensagens que pareciam permanecer em download "eternamente".

Nos comentários, foram feitas diversas comparações com a versão anterior do WhatsApp para PC, com afirmações de que era muito mais rápido e assertivo do que o update mais recente. Por outro lado, a atualização foi feita justamente para testar a efetividade do novo recurso de conexão em múltiplos dispositivos - que permitiria acessar mensagens em até quatro locais diferentes.

Ainda que a insatisfação com o upgrade tenha gerado revolta nas redes sociais, alguns usuários aproveitaram a situação para fazer memes e piadas. Enquanto uns compararam a atualização com um "crime", outros apresentaram ideias do que fazer enquanto o WhatsApp Web carrega. Veja abaixo.

Embora as atualizações sirvam para solucionar e até mesmo evitar erros, elas comumente trazem novos bugs, o que impacta diretamente na usabilidade do programa. Vale ressaltar, no entanto, que, além dos erros trazidos pelo upgrade, fatores externos podem agravar a situação. Nesse sentido, confira as seguir algumas dicas que podem te ajudar a identificar e corrigir problemas de quando o WhatsApp Web não funciona.

Como resolver problema no WhatsApp Web

1. Erro na conexão

Quando a internet do computador ou do celular apresenta instabilidade, ela pode impedir que os softwares sejam utilizados da melhor maneira. No caso do WhatsApp, o mensageiro geralmente exibe um alerta que indica o erro na conexão. Há duas maneiras de verificar isso:

Checar o status da rede: confira se o aviso de que a internet está ruim é verdadeiro ao fazer testes de conexão. Para isso, basta desativar e ativar novamente o Wi-Fi, tanto no PC quanto no celular.

confira se o aviso de que a internet está ruim é verdadeiro ao fazer testes de conexão. Para isso, basta desativar e ativar novamente o Wi-Fi, tanto no PC quanto no celular. Reiniciar o software: algumas vezes a tela pode ficar congelada por causa de um bug, e, para resolver isso, basta fechar e abrir o software novamente. Assim, ele será forçado a dar um "boot" de reinicialização, o que pode corrigir eventuais erros.

2. Notificações ocultas no WhatsApp Web

No computador, as notificações emitidas pelo WhatsApp Web devem ser ativadas manualmente. No caso de os alertas não estarem aparecendo para o usuário, isto pode significar que eles estão desativados, ou ainda que a opção "Não perturbe" foi acionada.

Para que as notificações sejam exibidas, conceda a permissão ao apertar no pop-up em azul exibido acima das conversas. Após isso, toda vez que uma mensagem chegar, um alerta aparecerá no canto inferior direito da tela do computador, se o sistema operacional for Windows, ou superior, se for macOS.

3. Vincule novamente o celular ao WhatsApp Web

Como a atualização permite que outros celulares sejam vinculados ao WhatsApp Web, pode ser interessante checar qual é o dispositivo conectado ao computador. Para isso, acesse Configurações > Aparelhos Conectados > selecione "Conectar um aparelho" > e use a câmera para ler o QR Code. Assim, será possível saber onde e em qual dispositivo o seu WhatsApp Web está conectado, de maneira que ele poderá ser usado sem que o celular precise de conexão.

O que o WhatsApp diz?

Procurado pelo TechTudo, o Whatsapp afirmou estar ciente dos problemas apresentados na versão para computadores do mensageiro, e que está trabalhando em melhorias para aperfeiçoar a experiência dos usuários. Veja a nota completa abaixo.

“O WhatsApp está implementando novidades na versão do WhatsApp Web e do Desktop. Com esta atualização, será possível conectar o WhatsApp em até quatro dispositivos vinculados ao mesmo tempo, sem exigir que o telefone esteja online. Cada um destes dispositivos se conectará ao WhatsApp de forma independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança que as pessoas esperam do aplicativo garantido pela criptografia de ponta a ponta. Essas mudanças começaram a ser lançadas para os usuários em janeiro, e chegarão a todos os usuários de iOS em março e aos usuários de Android em abril. O feedback dos usuários mostrou que ainda há um caminho a ser percorrido. O WhatsApp está ciente de que pessoas estão enfrentando atrasos ao carregar suas mensagens com segurança no WhatsApp Web e no Desktop e já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados."

