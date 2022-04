Wild Rift: veja tier list com os melhores campeões para mandar bem no jogo

League of Legends: Wild Rift , conhecido também como LOL Mobile, já está em sua quinta temporada, e traz diversos campeões do MOBA original para PC. O título tem nomes como Jinx e Lux, tradicionais no League of Legends , mas que oferecem mudanças pontuais para que os jogadores consigam se adaptar ao celular. Com isso, campeões que antes eram os melhores do game hoje podem já não ser as melhores escolhas.

Pensando nisso, o TechTudo separou uma Tier List dos personagens presentes em Wild Rift no patch 3.1, mais recente, com base nos levantamentos de sites como Mobalytics e Wild Rift Fire. Vale lembrar que o game está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

1 de 5 Confira tier list dos campeões de Wild Rift no patch 3.1 — Foto: Divulgação/Riot Games Confira tier list dos campeões de Wild Rift no patch 3.1 — Foto: Divulgação/Riot Games

S-Tier

O chamado S-Tier está reservado para os campeões que são os melhores do Wild Rift. A fórmula para chegar nesta conclusão está baseada em fatores como o baixo número de campeões capazes de lidar contra eles na rota e o potencial de simplesmente carregar uma partida nas costas. É válido destacar que isso não leva em consideração a curva de aprendizado de cada campeão e que sua colocação como S-Tier utiliza apenas como critério o potencial total que o jogador pode alcançar com eles.

Um dos destaques do S-Tier é a Fiora, que sofreu um nerf de dano na Estocada (Q) no patch 3.1, mas segue sendo bastante dominante na Rota do Barão. Pela selva, Master Yi surge no S-Tier após o grande buff no Ataque Alpha (Q), o que até elevou sua taxa de bans em elos mais altos. Nas demais rotas, pouca coisa mudou, com Zed e Diana dominando a Rota do Meio, e os campeões Kai'Sa, Varus, Rakan e Thresh sendo figuras carimbadas na Rota do Dragão.

2 de 5 Mesmo sofrendo nerf na atualização atual, Fiora continua sendo uma excelente campeã na Rota do Barão — Foto: Divulgação/Riot Games Mesmo sofrendo nerf na atualização atual, Fiora continua sendo uma excelente campeã na Rota do Barão — Foto: Divulgação/Riot Games

Na tabela abaixo, você confere os campeões S-Tier no patch 3.1. Vale lembrar as listas mostrarão os campeões em suas rotas mais populares, o que não significa que eles sejam inviáveis em outras.

Wild Rift - Campeões S-Tier (Patch 3.1) Rota do Barão Selva Rota do Meio Rota do Dragão (Atirador) Rota do Dragão (Suporte) Fiora Lee Sin Zed Kai'Sa Rakan Darius Kha'Zix Diana Varus Thresh Camille Master Yi - - Yummi Renekton - - - Alistar - - - - Karma

A-Tier

No A-Tier, ainda se encontram campeões viáveis para serem escolhidos em um nível mais competitivo. A maioria deles não possui um arsenal considerado quebrado ou overpower, que os tornariam dominantes em suas respectivas rotas e, consequentemente, S-Tier. São campeões fortes na imensa maioria dos cenários em qualquer jogo e até mais balanceados do que aqueles no tier acima. Shen, por exemplo, é um campeão bastante balanceado, mas ao mesmo tempo uma excelente escolha contra um Master Yi na equipe inimiga.

A concentração de campeões no A-Tier também é maior do que no S-Tier. Destacam-se Evelynn e Xin Zhao, na Selva; Irelia e Katarina, na Rota do Meio; Caitlyn e Xayah, como atiradores; e Braum e Nami, como suportes. Alguns campeões que receberam buffs no 3.1, como a Irelia, possuem potencial de S-Tier. Já outros que acabaram enfraquecidos, como a Nami, devem se manter no mesmo patamar caso não tenham outras mudanças relevantes no futuro.

3 de 5 O recém lançado Shen já encontrou seu espaço em Wild Rift — Foto: Divulgação/Riot Games O recém lançado Shen já encontrou seu espaço em Wild Rift — Foto: Divulgação/Riot Games

Na tabela abaixo, você confere os campeões A-Tier no patch 3.1:

Wild Rift - Campeões A-Tier (Patch 3.1) Rota do Barão Selva Rota do Meio Rota do Dragão (Atirador) Rota do Dragão (Suporte) Graves Evelynn Irelia Caitlyn Braum Shen Jax Katarina Xayah Leona Gragas Rengar Ziggs Jinx Nami Riven Vi Orianna Tristana Lulu Garen Olaf Ahri Jhin Janna Sett Xin Zhao Twisted Fate Draven - - - Galio - - - - Yasuo - -

B-Tier

Campeões considerados B-Tier são um pouco mais situacionais. Isso significa que haverá cenários em que eles não terão o impacto desejado. Para certos campeões, também é necessário prestar ainda mais atenção na builds, sempre improvisando quando for preciso e evitando padronizá-la em todos os jogos. Sabendo jogar bem com esses campeões, o usuário pode conseguir uma influência positiva em partidas de nível elevado, mas sem ter o potencial de carregar um jogo, como os S-Tier.

Jayce, Kennen e Dr. Mundo ainda são boas alternativas na Rota do Barão. Pela Selva, Rammus é um bom exemplo de escolha situacional que pode render boas vitórias, enquanto Akali e Brand também surgem com potencial de surpreender na Rota do Meio. Já Ezreal, com sua mobilidade e ultimate global, não deixa de ser uma escolha a se considerar como atirador. Entre os suportes, vale destacar que Blitzcrank aparece mais como B-Tier após sofrer um nerf no 3.1.

4 de 5 Ezreal perdeu um pouco de destaque nos últimos patches, mas ainda é uma escolha viável — Foto: Divulgação/Riot Games Ezreal perdeu um pouco de destaque nos últimos patches, mas ainda é uma escolha viável — Foto: Divulgação/Riot Games

Na tabela abaixo, você confere os campeões B-Tier no patch 3.1:

Wild Rift - Campeões B-Tier (Patch 3.1) Rota do Barão Selva Rota do Meio Rota do Dragão (Atirador) Rota do Dragão (Suporte) Kennen Olaf Fizz Ezreal Blitzcrank Dr.Mundo Jarvan IV Aurelion Sol Miss Fortune Sona Jayce Wukong Akali Ashe Seraphine Malphite Nunu & Willump Brand Lucian Lux Pantheon Tryndamere Akshan Vayne Morgana Nasus Shyvana Corki - Senna Singed Rammus Annie - - - - Veigar - -

C-Tier

Por fim, o C-Tier apresenta os campeões que não são necessariamente fracos, mas que possuem mais dificuldades para colocar sua proposta de jogo em prática. Curiosamente, também é o patamar com o menor número de campeões por uma larga escala. As razões estão presentes em suas desvantagens frente a outros campeões mais fortes. Por exemplo: mobilidade ruim, baixo dano e resistência, poucas ferramentas para se sustentar na rota, muitos campeões considerados counters, entre outros.

Jogadores que optarem por esses campeões podem encontrar sucesso em suas partidas, mas vão ter um caminho um pouco mais complicado. Amumu é um exemplo de campeão com um arsenal de habilidades decente e que pode causar um estrago em seus jogos, mas há opções com estilo de jogo semelhante que fazem melhor o mesmo papel.

5 de 5 Assim como os demais do C-Tier, Amumu não é um campeão totalmente fraco, mas há opções melhores que ele — Foto: Divulgação/Riot Games Assim como os demais do C-Tier, Amumu não é um campeão totalmente fraco, mas há opções melhores que ele — Foto: Divulgação/Riot Games

Na tabela abaixo, você confere os campeões C-Tier no patch 3.1:

Wild Rift - Campeões C-Tier (Patch 3.1) Rota do Barão Selva Rota do Meio Rota do Dragão (Atirador) Rota do Dragão (Suporte) Teemo Amumu - - Soraka Kayle - - - -