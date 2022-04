Wild Tour Brasil 2022: veja equipes, jogos e tabela dos playoffs

O Wild Tour Brasil 2022, torneio de League of Legends: Wild Rift , chegou aos playoffs. A fase de grupos foi finalizada no último sábado (23) e definiu todas as oito equipes que seguirão na disputa pelo título da competição. O vencedor também fica com a maior fatia dos R$ 1,45 milhão da premiação total, além de garantir uma das vagas no Wild Rift Icons Global Championship 2022, o primeiro mundial do MOBA mobile da Riot Games . Os playoffs começam na próxima sexta-feira (29) e acabam no dia 8 de maio, data em que a campeã será definida.

Vale lembrar que os confrontos marcados para acontecer nos dias 7 e 8 de maio serão realizados no Teatro MinasCentro, na cidade de Belo Horizonte, e contará com a presença de espectadores no local. Por sinal, a venda de ingressos para assistir ao evento se iniciou no dia 18 de abril. Os jogos também serão transmitidos nos canais oficiais do Wild Rift na Twitch e no YouTube.

Wild Tour Brasil 2022 chegou aos playoffs

Equipes classificadas

A fase de grupos do Wild Tour Brasil 2022 contou com dois grupos compostos por seis integrantes cada. Pelo Grupo A, a TSM encerrou a primeira fase na liderança após superar a B4 Esports nos critérios de desempate na última semana. Liberty e Omegha e-Sports, ambas também empatadas em número de vitórias, ficaram com as últimas vagas do Grupo A, enquanto Loops e Full House Gaming deram adeus ao sonho do título.

Classificação do Grupo A do Wild Tour Brasil 2022

No Grupo B, a Los Grandes conseguiu chegar à liderança com um pouco mais de tranquilidade e apenas uma derrota em toda a sua campanha. Netshoes Miners e DreamMax e-Sports também carimbaram o passaporte para os playoffs com a segunda e a terceira colocação respectivamente. Por fim, Vivo Keyd disputou com o Cruzeiro Esports a última vaga até a final da fase de grupos e se saiu melhor. Já a Xis encerrou sua campanha amargando a lanterna.

Classificação do Grupo B do Wild Tour Brasil 2022

Formato dos playoffs

As equipes classificadas foram colocadas em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. Nesse tipo de formato, a competidora só será eliminada quando sofrer duas derrotas. Os confrontos na primeira rodada, nas quartas de final e nas semifinais serão decididos em séries melhor de três partidas (MD3). Já na final da chave superior e na final da chave inferior, as equipes disputarão séries melhores de cinco partidas (MD5). Por fim, na grande final, as duas equipes sobreviventes batalharão pelo título em uma série melhor de sete partidas (MD7).

Os confrontos da primeira rodada foram definidos com base nas colocações de cada equipe na fase de grupos. Em resumo, a melhor equipe do Grupo A enfrentará a pior equipe classificada do Grupo B, e vice-versa. Ao mesmo tempo, a segunda colocada de um grupo enfrentará a terceira colocada do outro grupo, fechando assim a primeira rodada.

Chaveamento dos playoffs do Wild Tour Brasil 2022

Calendário

O cronograma com os dias e horários dos playoffs do Wild Tour Brasil 2022 já foram definidos pela Riot Games. Veja, a seguir, como ficou o calendário:

Sexta-feira, 29 de abril

(1A) TSM x Vivo Keyd – 13h

(2A) Netshoes Miners x Liberty – 14h

(3A) Los Grandes x Omegha e-Sports – 15h

(4A) B4 Esports x DreamMax e-Sports – 16h

Sábado, 30 de abril

(1B) Perdedor 1A x Perdedor 2A – 13h

(2B) Perdedor 3A x Perdedor 4A – 14h

(5A) Vencedor 1A x Vencedor 2A – 15h

(6A) Vencedor 3A x Vencedor 4A – 16h

Domingo, 1° de maio

(3B) Perdedor 6A x Vencedor 1B – 13h

(4B) Perdedor 5A x Vencedor 2B – 14h

Sábado, 7 de maio

(7A) Vencedor 5A x Vencedor 6A – 13h

(5B) Vencedor 3B x Vencedor 4B – 14h

(6B) Perdedor 7A x Vencedor 5B – 15h

Domingo, 8 de maio

Vencedor 7A x Vencedor 6B – 13h