Xbox Game Pass ganhará Assassin's Creed Origins, Bugsnax e mais jogos

1 de 4 Assassin's Creed Origins chegará ao Xbox Game Pass através de uma extensão da parceria entre Microsoft e Ubisoft — Foto: Reprodução/Xbox Game Store Assassin's Creed Origins chegará ao Xbox Game Pass através de uma extensão da parceria entre Microsoft e Ubisoft — Foto: Reprodução/Xbox Game Store

👉 Elden Ring está no Xbox Game Pass? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Assassin's Creed: Origins - Próximos 2 meses (Console, cloud e PC)

O game que conta a origem do confronto entre a irmandade dos assassinos e a ordem dos templários trouxe novidades à clássica fórmula de Assassin's Creed por levar jogadores para o Egito no papel de um Medjay chamado Bayek. Origins introduziu mais elementos de RPG aos games de ação e aventura ao criar um sistema de combate mais complexo utilizado até hoje nos games atuais da série. O jogo ficará disponível em uma data não revelada nos próximos dois meses. No PC, poderá ser acessado pelo app do Ubisoft Connect. For Honor: Marching Fire Edtion também será adicionado futuramente ao serviço para consoles, nuvem e PC.

F1 2021 - Hoje (Cloud)

Para assinantes do Game Pass Ultimate, que inclui acesso ao EA Play, F1 2021 chega ao Xbox Cloud Gaming repleto de velocidade e emoção. O game de corrida oficial da temporada de 2021 de Fórmula 1 inclui ainda uma campanha chamada Ponto de Frenagem (Breaking Point), que permite acompanhar um piloto novato desde os desafios da Formula 2 até o pódio da F1. Há também a opção de jogar temporadas mais curtas e dividir a tela com um amigo em multiplayer cooperativo.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered - Hoje (Cloud)

A remasterização de Need for Speed: Hot Pursuit lançada em 2020 traz corridas intensas contra outros competidores e também forças policiais no melhor estilo da série. O game foi desenvolvido pela Criterion, conhecida por seu trabalho na franquia Burnout, e traz crossplay com diferentes plataformas, além de suporte ao autolog que conecta seu game ao de seus amigos para comparar seus feitos.

Turnip Boy Commits Tax Evasion - Hoje (Console, Cloud e PC)

Nesta hilariante aventura, acompanhamos um jovem garoto nabo que cometeu o mais terrível dos crimes: sonegação de impostos. Neste game de ação, jogadores terão que explorar dungeons, lutar contra grandes inimigos, resolver quebra-cabeças e plantar vegetais para conseguir pagar um corrupto prefeito cebola. Sua jornada irá ainda além conforme Turnip Boy tentará derrubar todo o sistema junto com suas dívidas.

2 de 4 Xbox Game Pass receberá vários jogos antes do final de abril, entre eles Bugsnax e Turnip Boy Commits Tax Evasion — Foto: Reprodução/Xbox Wire Xbox Game Pass receberá vários jogos antes do final de abril, entre eles Bugsnax e Turnip Boy Commits Tax Evasion — Foto: Reprodução/Xbox Wire

7 Days to Die - 26 de abril (Console, Cloud e PC)

Neste jogo de mundo aberto sandbox, jogadores terão que sobreviver o máximo que conseguirem contra hordas de mortos-vivos que os atacarão. Assim como em outros jogos de sobrevivência, usuários precisarão procurar comida e recursos para se manterem vivos, além de construir uma base para enfrentar as criaturas conforme os dias passam. Há ainda suporte para multiplayer cooperativo online e local.

Research and Destroy - 26 de abril (Console e PC)

Três supercientistas terão que enfrentar o sobrenatural neste jogo de ação em turnos enquanto desenvolvem novas armas para lutar contra monstros como zumbis, fantasmas, lobisomens, vampiros, múmias e demônios. A jogabilidade é como a de um game de tiro em terceira pessoa, porém inimigos ficarão parados durante seu turno. É possível enfrentar as criaturas sozinho ou com amigos em multiplayer online.

Bugsnax - 28 de abril (Console, Cloud e PC)

Anteriormente exclusivo dos consoles PlayStation, Bugsnax chega agora ao Xbox com as aventuras de um repórter em uma ilha habitada por criaturas metade animal, metade lanche. Jogadores são chamados pela exploradora Elizabert Megafig para conhecer a ilha de Snaktooth Island, onde poderão capturar e estudar as estranhas criaturas. Cada tipo de Bugsnax se comporta de uma maneira diferente e exigirá métodos específicos para serem capturados. O lançamento da versão Xbox coincide também com uma nova expansão gratuita chamada Bugsnax: The Isle of Bigsnax.

3 de 4 Em Bugsnax jogadores se deparam com criaturinhas que são metade animal, metade lanche — Foto: Reprodução/Xbox Game Store Em Bugsnax jogadores se deparam com criaturinhas que são metade animal, metade lanche — Foto: Reprodução/Xbox Game Store

Unsouled - 28 de abril (Console e PC)

Este jogo de ação 2D com visual retrô traz jogabilidade frenética com um sistema de combate complexo baseado em combos, timing e contra-ataques. Inimigos se aproveitarão de qualquer brecha para atacar e jogadores terão que se acostumar a reagir dentro do tempo certo para criar cadeias de contra-ataques e também de habilidades especiais. As "Souls" oferecem golpes poderosos seja de maneira ativa ou como vantagens passivas durante o combate.

Suporte ao Touch Control

4 de 4 Mais 12 jogos receberam suporte aos controles de tela de toque Touch Control no Xbox Game Pass Ultimate — Foto: Reprodução/Xbox Wire Mais 12 jogos receberam suporte aos controles de tela de toque Touch Control no Xbox Game Pass Ultimate — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Para assinantes que jogam os games através do Xbox Cloud Gaming nos smartphones e tablets, foram adicionados controles de toque para mais 12 games. Estes controles permitem jogar os títulos diretamente na tela de toque, sem o uso de um joystick externo.

Ben 10

Besiege

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Edge of Eternity

Hitman Trilogy

Lawn Mowing Simulator

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Paw Patrol

Race with Ryan

Transformers Battlegrounds

Windjammers 2

Zero Escape: The Nonary Games

Jogos que sairão do Game Pass

Em 30 de abril alguns games deixarão o Xbox Game Pass, mas como é de costume, assinantes do serviço poderão adquiri-los com um desconto de 20% caso desejem adicioná-los permanentemente a sua biblioteca. São eles:

Cricket 19 (Cloud, Console e PC)

Outlast 2 (Cloud, Console e PC)

Secret Neighbor (Cloud, Console e PC)

Streets of Rage 4 (Cloud, Console e PC)