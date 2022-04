Xiaomi 12 Pro se torna celular Android mais rápido do mundo; veja top 10

O Xiaomi 12 Pro , smartphone premium mais recente da Xiaomi , foi considerado o celular Android mais potente do planeta. É o que mostra o ranking do aplicativo AnTuTu referente ao mês de março. Na sequência aparecem o Motorola Edge 30 Pro e o Realme GT2 Pro.

Todos os smartphones no top 3 contam com o processador Snapdragon 8 Gen 1, desenvolvido pela Qualcomm. Considerando-se o top 10, apenas alguns modelos com Exynos 2200, fabricado pela Samsung, figuram entre os smartphones mais velozes do momento – como você vê na tabela abaixo.

Celulares Android mais rápidos do mundo Posição Celular Processador Hardware Pontuação média 1º Xiaomi 12 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 256 GB 981.496 2º Motorola Edge 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 256 GB 978.019 3º Realme GT2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 256 GB 970.727 4º Xiaomi 12 Snapdragon 8 Gen 1 8 GB + 256 GB 934.881 5º Galaxy S22 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 512 GB 919.689 6º Galaxy S22 Ultra Exynos 2200 8 GB + 256 GB 904.778 7º Galaxy S22 Plus Snapdragon 8 Gen 1 8 GB + 256 GB 885.440 8º Galaxy S22 Plus Exynos 2200 8 GB + 256 GB 862.584 9º Oppo Find X5 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 256 GB 849.583 10º Galaxy S22 Exynos 2200 8 GB + 256 GB 839.342

Xiaomi 12 Pro na primeira posição

Lançado na China no final de 2021, o Xiaomi 12 Pro começou a ser vendido globalmente nas últimas semanas, mas não tem previsão de estreia no mercado brasileiro — que recebeu na semana passada o Redmi Note 11.

Com tela AMOLED de 6,73 polegadas, resolução de 3200 x 1440 pixels e taxa de atualização de 120hz, o smartphone apresenta ficha técnica robusta e um jogo de câmeras traseiras que deve empolgar o consumidor – uma principal, uma ultra wide e uma teleobjetiva com zoom óptico de 2x. Todas tiram fotos de 50 MP. A câmera frontal vem com resolução de 32 MP.

Ele traz processador da Qualcomm e conta com versões de 8 GB ou 12 GB de RAM. A bateria de 4.600 mAh é compatível com carregamento rápido de 120W que, segundo a fabricante, promete repor o smartphone por completo em apenas 17 minutos.

Está prevista uma versão compatível com 5G nos próximos meses.

Vale relembrar que a Xiaomi abandonou o nome “Mi” de seus celulares em 2021. O primeiro smartphone a trazer a nova nomenclatura foi o Xiaomi Mix 4, lançado em agosto do ano passado.

Motorola Edge 30 Pro com a medalha de prata

Sua tela pOLED tem 6,7 polegadas, taxa de atualização de 144 Hz e suporte a HDR10+. Nas câmeras, o trio na traseira traz sensores principal e ultra wide de 50 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Na frontal, uma câmera de 60 MP deve garantir selfies de qualidade.

Entre os destaques do Motorola Edge 30 Pro estão a presença do rápido carregador de 68W – que vem na caixa do telefone – e a garantia de dois anos.

Realme GT2 Pro em terceiro

Outra chinesa que vem se destacando no mercado é a Realme. O Realme GT2 Pro é o principal modelo da marca, considerado também um dos mais ecológicos do mundo por adotar carcaça composta por um material de copolímero de base biológica. O projeto é assinado pelo renomado designer industrial Naoto Fukasawa e tem inspiração no conceito sustentável de arte em papel

O terceiro smartphone mais veloz de março tem tela AMOLED com resolução de 3216x1440 pixels e taxa de atualização de 120Hz. No jogo de câmeras, o Realme GT2 Pro vem com três lentes na superfície traseira: principal e ultra-wide com 50 MP e microlente de 40x.

Na parte frontal deste Realme fica uma câmera de 32 MP. O celular vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e, apesar de não ter uma data de lançamento no Brasil, teve a sua vinda ao Brasil confirmada pela fabricante.

Samsung também aparece na lista

A Samsung domina o ranking entre a quinta e a décima posição. Diversos integrantes da linha Galaxy S22 constam no levantamento do AnTuTu com pontuações variadas. O resultado reflete a decisão da gigante sul-coreana de colocar no mercado variadas combinações de hardware, tanto em memória RAM quanto em armazenamento. Além disso, tanto S22 com Snapdragon quanto com Exynos 2200 estão na listagem.

Com informações de AnTuTu