Xiaomi anuncia air fryer e purificador de ar smart no Brasil; veja lançamentos

A Xiaomi anunciou, na última semana, o lançamento de novos eletrônicos no mercado brasileiro. No mesmo evento que revelou a chegada do Redmi Note 11, produtos como uma nova air fryer e um purificador de ar smart foram divulgados, ampliando o portfólio da empresa para casas inteligentes. A fritadeira pode ser controlada por comando de voz para ajuste de temperatura, enquanto o purificador de ar Xiaomi 4 Lite traz conectividade e deixa o usuário livre para planejar a programação de limpeza onde ele estiver.