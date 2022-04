Xiaomi aposenta Mi 9 SE e Mi Play; celulares ficam sem atualizações

Em comunicado oficial, a fabricante enfatizou o compromisso com atualizações de segurança por pelo menos dois anos para a maioria dos smartphones, com possibilidade de chegar a três em alguns modelos. A marca ainda promete liberar correções para brechas de segurança independentemente da idade do telefone.

Mi 9 SE vem equipado com câmera tripla com um sensor principal de 48 megapixels — Foto: Divulgação/Xiaomi

2 de 3 Mi 9 SE vem equipado com câmera tripla com um sensor principal de 48 megapixels — Foto: Divulgação/Xiaomi

Mi 9 SE e Mi Play não constavam na lista divulgada no início de 2022 com os dispositivos que receberiam atualizações. Lançado em 2019, o Mi 9 SE permanece estagnado no Android 11. Já o Mi Play segue com o mesmo Android de fábrica em 2018, na sua versão 9. Ainda que sejam bons aparelhos, é importante frisar que ambos não terão mais correções de bugs ou falhas.