Xiaomi coloca carregador ultraveloz em celulares mais econômicos

A Xiaomi anunciou a versão do global Redmi Note 11 Pro Plus com uma novidade interessante: pela primeira vez, a fabricante chinesa inclui o carregador ultraveloz em celulares com foco em custo-benefício. De acordo com a empresa, o dispositivo consegue recarregar totalmente em apenas 15 minutos.

A tecnologia de HyperCharge, com o carregador mais veloz do planeta, estará no modelo global do smartphone. Ele pode ser encontrado por preços que equivalem a R$ 1.755 em conversão direta. A Xiaomi prepara o lançamento da linha do Redmi Note 11 no Brasil na próxima semana, mas não se sabe se o modelo Pro Plus será apresentado no evento em 6 de abril.

2 de 2 Redmi Note 11 Pro Plus traz bateria de 4.500 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus traz bateria de 4.500 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi Note 11 Pro Plus 5G conta com tela AMOLED de 6,67 polegadas, resolução FHD+ (2.400 x 1.080), taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 1.200 nits.

A ficha técnica menciona o chip MediaTek Dimensity 920, o mesmo visto no recém-lançado Realme 9 Pro Plus. Os clientes podem escolher entre RAM de 6 GB ou 8 GB. Já o armazenamento varia entre 128 GB e 256 GB.

O sistema de fotografia inclui câmera principal de 108 MP, ultra wide de 8 MP e teleobjetiva/macro de 2 MP.

Internet 5G

Outra novidade é a opção com conectividade 5G da geração Redmi Note 11S. O Note 11S 5G, modelo mais simples, chega com uma tela também com resolução FHD+ (2400 x 1080), taxa de atualização de 90 Hz e tecnologia AdaptiveSync. Ele traz o chipset intermediário Dimensity 810. As configurações disponíveis podem variar entre 4 GB a 6 GB de memória RAM com até 128 GB de armazenamento interno.

Já a bateria de 5.000 mAh conta com carregamento de 33W. Em relação às câmeras, o telefone foi apresentado com uma câmera tripla – composta por sensor principal de 50 MP, ultra wide de 8 MP e teleobjetiva/macro de 2 MP.

Preços

A fabricante chinesa confirmou o preço sugerido para as versões globais do Redmi Note 11S 5G e Note 11 Pro Plus 5G. O custo dos smartphones varia de acordo com a memória RAM e o espaço de armazenamento dos aparelhos. Os valores abaixo são baseados no câmbio do dia e sem impostos:

Redmi Note 11S 5G

RAM 4 GB + 64 GB: US$ 249 (R$ 1.185)

RAM 4 GB + 128 GB: US$ 279 (R$ 1.328)

RAM 6 GB + 128 GB: US$ 299 (R$ 1.423)

Redmi Note 11 Pro Plus 5G

RAM 6 GB + 128 GB: US$ 369 (R$ 1.755)

RAM 8 GB + 128 GB: US$ 399 (R$ 1.898)

RAM 8 GB + 256 GB: US$ 449 (R$ 2.136)