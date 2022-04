Redmi Note 11: Xiaomi revela preços no Brasil dos quatro celulares

A Xiaomi anunciou a chegada da linha Redmi Note 11 no Brasil com preços que variam de R$ 2.599 a R$ 3.999. Os consumidores terão quatro opções de celulares – Note 11, Note 11S, Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G – com ficha técnica sortida e múltiplas câmeras. O lançamento ocorreu nesta quarta (6) num evento em São Paulo voltado para fãs.

Alguns destes produtos eventualmente eram encontrados em páginas online de compra e venda. O anúncio de ontem, no entanto, marca a chegada oficial. Os Redmis com selo de autenticidade brasileira têm direito a garantia e suporte técnico.

Redmi Note 11 (R$ 2.599)

Lançamento do Redmi Note 11 no Brasil

O Redmi Note 11 é vendido no Brasil nas cores azul, azul claro e cinza. O smartphone é bastante leve e traz um design de câmeras que se tornou tradição entre os produtos da Xiaomi.

2 de 9 Redmi Note 11 tem câmera quádrupla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Redmi Note 11 tem câmera quádrupla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Sua ficha técnica inclui processador Snapdragon 680, memória RAM de 4 GB e armazenamento de 128 GB. Os clientes ainda podem utilizar a entrada para microSD de até 1 TB – presente em todos os produtos da nova linha.

O lançamento deste trimestre conta com câmera quádrupla na traseira. O conjunto total fica assim:

Principal de 50 MP

Ultra wide de 8 MP

Macro de 2 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

Frontal (selfies) de 13 MP

3 de 9 Redmi Note 11 tira selfies de 13 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Redmi Note 11 tira selfies de 13 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A fabricante destaca a bateria de 5.000 mAh com direito a recarga rápida de 33W (e carregador incluso kit). O modelo iria de zero a 100% em uma hora, segundo a estimativa oficial.

O Redmi Note 11 tem tela AMOLED de 6,43 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Ele roda Android 11 e MIUI 13.

Redmi Note 11S (R$ 2.999)

4 de 9 Redmi Note 11S — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11S — Foto: Divulgação/Xiaomi

A principal evolução do Redmi Note 11S está na câmera principal, que pula para 108 MP. O sistema utiliza a tecnologia de pixel bining que une os pontos luminosos próximos para gerar uma captura com detalhes mais evidentes.

O apelo da fotografia também fica pela câmera de selfies, que salta para 16 MP.

O novo celular utiliza um método de construção que recarrega a bateria do centro para as extremidades, com promessa de redução de 26% no tempo que ele precisa ficar na tomada.

5 de 9 Tecnologia traz eficiência na hora de recarregar o Redmi Note 11S — Foto: Divulgação/Xiaomi Tecnologia traz eficiência na hora de recarregar o Redmi Note 11S — Foto: Divulgação/Xiaomi

Pouca muda em relação à tela de 6,43 polegadas, que repete a resolução Full HD+ e a taxa de atualização de 90 Hz.

A ficha técnica traz processador MediaTek Helio G96, memória RAM de 6 GB e armazenamento de 128 GB. São três cores no Redmi Note 11S: branco, azul e cinza. Todas elas saem por R$ 2.999.

Redmi Note 11 Pro (R$ 3.399)

6 de 9 Redmi Note 11 Pro tira fotos de até 108 MP — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro tira fotos de até 108 MP — Foto: Divulgação/Xiaomi

A tela cresce para 6,67 polegadas no Redmi Note 11 Pro, mas permanece a resolução Full HD+. Também avança na taxa de atualização, que pula para 120 Hz, um dos recursos mais valorizados nos tempos atuais pela fluidez com que exibe gráficos e jogos.

O Note 11 Pro repete a estrutura de câmeras do 11S, com direito a quatro sensores na traseira e o frontal de 16 MP. Destaca-se ainda a mudança do Gorilla Glass 3 visto nos modelos acima para Gorilla Glass 5 neste smartphone de ponta.

7 de 9 Redmi Note 11 Pro oferece tela de 6,67 polegadas — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro oferece tela de 6,67 polegadas — Foto: Divulgação/Xiaomi

Processador e armazenamento são os mesmos do Note 11S, enquanto a memória RAM pula para 6 GB. Há ainda evolução na tecnologia de recarga, pois estamos falando de um carregador rápido de 67W conectado à bateria de 5.000 mAh.

A Xiaomi anunciou três cores de Redmi Note 11 no Brasil: branco, cinza e azul claro. Todas saem pelo preço sugerido de R$ 3.399. Futuros clientes poderão manusear este e os demais lançamentos nas lojas próprias da empresa, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador.

Redmi Note 11 Pro 5G (R$ 3.999)

8 de 9 Redmi Note 11 Pro 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi Note 11 Pro 5G é indicado para quem quer estar sempre com a tecnologia mais recente. A compatibilidade com internet 5G indica que celular poderá navegar em velocidades mais altas. O projeto do 5G aos poucos caminha no Brasil e tem tudo para ganhar força nos próximos meses.

Esta versão repete a maioria dos atributos da ficha técnica do Redmi Note 11 Pro (sem 5G), como a tela, a RAM, o armazenamento e as câmeras.

9 de 9 Redmi Note 11 Pro 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G — Foto: Divulgação/Xiaomi

A diferença fica por conta do chip Snapdragon 695 5G (Qualcomm), que está mais bem preparado para a rede de telecomunicações do futuro. A fabricante promete alto desempenho em jogos e compartilhamentos, além de “downloads ultrarrápidos”.