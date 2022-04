YouTube tem problemas para atualizar em TVs e mais instabilidades no site

O YouTube está com problemas e enfrenta instabilidades na tarde desta terça-feira (12). Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que os bugs começaram por volta das 16h e já acumulam mais de 400 notificações. As falhas se manifestam no Brasil e no mundo e impedem os usuários de atualizar o aplicativo do YouTube para TVs. No Twitter, internautas se queixam também de não conseguir alternar contas no YouTube Studio e visualizar opções na barra lateral do site.