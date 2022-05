5 eletrodomésticos que a tomada inteligente pode transformar em smart

As tomadas inteligentes permitem tornar eletrodomésticos comuns em smart. O dispositivo pode ajudar a deixar a casa conectada e permite que aparelhos como micro-ondas , cafeteira, torradeira e máquina de lavar sejam controlados por meio de aplicativos para Android e iPhone ( iOS ) ou por comando de voz. É possível, por exemplo, agendar um horário para ligar a cafeteira e acordar já com a bebida pronta.

Além disso, o smart plug também pode ser útil para diminuir gastos no fim do mês, já que pode emitir relatórios de consumo pelo app. Empresas como Positivo e i2GO oferecem opções por cerca de R$ 100. Confira a seguir cinco eletrônicos que podem ser controlados pela tomada inteligente.

1 de 7 Tomadas inteligentes permitem tornar eletrodomésticos comuns em smart — Foto: Divulgação/Positivo Tomadas inteligentes permitem tornar eletrodomésticos comuns em smart — Foto: Divulgação/Positivo

A tomada inteligente permite não apenas decidir quando os dispositivos conectados devem entrar ou sair de operação, mas também agendar horários ou dias específicos para o funcionamento. Além disso, também é possível monitorar o quanto de energia cada aparelho consome enquanto está ligado, informação importante para economizar na conta de luz, por exemplo. Este controle é realizado via aplicativo por meio de um smartphone, previamente pareado via Wi-Fi com as smarts plugs.

O Smart Plug Slim, da i2GO, é uma opção de tomada inteligente vendida no Brasil. O aparelho traz funcionamento via Wi-Fi e compatibilidade com assistentes virtuais. O dispositivo apresenta a possibilidade de verificar dentro de um calendário os gastos de energia de cada mês. O modelo é vendido por cerca de R$ 112. Já o modelo Smart Plug Max Wi-Fi, da Positivo, apresenta as mesmas características. Porém, traz o padrão tipo 16A, cuja potência alcança os 1.600 Watts, ou seja, garante a transmissão de correntes mais fortes e fixas. Esta opção é vista por R$ 100.

2 de 7 i2GO Tomada Inteligente Smart Plus Slim apresenta padrão de 10A — Foto: Divulgação/i2GO i2GO Tomada Inteligente Smart Plus Slim apresenta padrão de 10A — Foto: Divulgação/i2GO

1. Micro-ondas

O micro-ondas é um eletrodoméstico que ao ser conectado à tomada inteligente pode ser ligado ou desligado sem precisar ir até o aparelho. Além disso, é possível pedir à assistente virtual que ligue o eletrônico pela smart plug ou mesmo configurar a operação pelo app.

A tomada também pode ser muito útil quando o usuário esquece de desligar o aparelho. Basta que o celular esteja conectado à internet para interromper o funcionamento do aparelho à distância.

3 de 7 Micro-ondas pode ser controlado à disância com tomada inteligente — Foto: Reprodução/Sharp Micro-ondas pode ser controlado à disância com tomada inteligente — Foto: Reprodução/Sharp

2. Cafeteira

Com o auxílio de uma tomada inteligente, é possível deixar a cafeteira conectada no plug e agendar um horário específico para ligá-la. Muitas pessoas já fazem o uso da cafeteira elétrica, mas é preciso levantar-se da cama, ligá-la na tomada, apertar o botão e esperar para que a bebida fique pronta. Porém, este problema pode ser solucionado com o smart plug. Ao levantar da cama, é possível configurar no app o início da produção do café e continuar deitado até que tudo esteja pronto.

4 de 7 Cafeteira pode começar a funcionar com comando no aplicativo — Foto: Aline Batista/TechTudo Cafeteira pode começar a funcionar com comando no aplicativo — Foto: Aline Batista/TechTudo

3. Torradeira

A torradeira pode ter a mesma facilidade da cafeteira ao ser usada com a tomada inteligente. Isso significa que é possível acordar já com o pão pronto ao agendar um horário específico para o aparelho ligar. Seja pelo aplicativo no celular ou pelo comando de voz, os modelos mais simples funcionam assim que a rede elétrica chega na tomada, o que torna ainda mais simples o hábito matinal de preparar torradas.

5 de 7 Torradeira pode deixar o pão pronto em horário pré-definido — Foto: Pexels/Cottonbro Torradeira pode deixar o pão pronto em horário pré-definido — Foto: Pexels/Cottonbro

4. Ar-condicionado

No caso de o usuário sempre utilizar o mesmo padrão de temperatura, a tomada inteligente deixa mais fácil apenas ligar ou desligar o dispositivo quando precisar. A smart plug descarta a necessidade de ir até o aparelho e retirá-lo da tomada para desligá-lo. Basta dar alguns cliques no aplicativo e a fonte de energia pode ser desativada ou ativada.

O mesmo vale para quando o usuário acorda em um ambiente abafado e deseja ligar o dispositivo ainda na cama. A ativação pelo app facilita o uso do ar-condicionado e ainda deve economizar energia, já que é possível programar um horário de funcionamento e também desligar o aparelho mesmo à distância.

6 de 7 Ar-condicionado com tomada inteligente pode ser controlado pelo app — Foto: Divulgação/Getty Images Ar-condicionado com tomada inteligente pode ser controlado pelo app — Foto: Divulgação/Getty Images

5. Máquina de lavar

A lavagem de roupas também pode ficar mais fácil com a tomada inteligente. As máquinas de lavar conectadas no smart plug podem ser programadas para ativar a energia e ainda permite a lavagem de roupa sem que o usuário precise se incomodar em cruzar os cômodos e ir pessoalmente ao eletrodoméstico.

A tomada inteligente também pode ser útil caso a máquina tenha a função de secar. Isso porque o usuário pode desligar o aparelho pelo aplicativo e já guardar as roupas secas.

7 de 7 Máquinas de lavar podem deixar a lavagem de roupa mais fácil se estiverem conectadas à tomada inteligente — Foto: Aline Batista/TechTudo Máquinas de lavar podem deixar a lavagem de roupa mais fácil se estiverem conectadas à tomada inteligente — Foto: Aline Batista/TechTudo