6 produtos smart para deixar seu quarto mais tecnológico

Smart speaker - As caixas de som inteligentes são um bom investimento inicial para você se acostumar tanto a lidar com dispositivos conectados, como a dar comandos de voz para um assistente virtual, como o Google Home. Afinal, ter um ambiente conectado faz sentido para melhorar o conforto, a praticidade e também a acessibilidade.

Além da interação com lâmpadas, tomadas, ar-condicionado e outros dispositivos conectados na mesma rede Wi-Fi, as caixinhas smart tocam música, podcasts, notícias, informam a previsão do tempo, situação do trânsito até seu trabalho, auxiliam com receitas e entretêm com piadas e jogos.

Lâmpadas e iluminação smart - A iluminação é outro destaque para um ambiente inteligente. Lâmpadas smart são fáceis de instalar em luminárias e bocais comuns do mercado, do tipo E27, mas há opções em outros formatos. Existem plafons smart em LED de sobrepor ou embutir; fitas de LED com conector inteligente, para serem utilizadas na marcenaria, na cabeceira da cama ou outros pontos da decoração; e luminárias de mesa smart, em que o próprio dispositivo tem conexão com aplicativo ou assistente de voz.

As lâmpadas LED inteligentes têm alta durabilidade e chegam a ser mais econômicas do que as tradicionais, em razão da dimerização. É possível ajustar a intensidade da luz e o tom (entre branco frio e amarelo mais quente) e há aquelas que possuem modo colorido, com centenas de opções de cores para compor a sua decoração.

Para ambientes com muitas lâmpadas ou sistema de iluminação já instalado, você pode investir em interruptores smart, que podem ser controlados manualmente, por app ou por voz via assistente, sem precisar trocar as luminárias.

TV - Os modelos mais recentes de Smart TV passaram a contar com integração com os principais assistentes de voz, o que permite que elas sejam um hub de controle do seu ambiente inteligente. Dependendo das dimensões do quarto, a TV pode ficar na parede, sobre um móvel ou funcionar como monitor no home office.

Praticamente todas as TVs de até 40 polegadas no mercado, atualmente, são Full HD (1920x1080 pixels). Os aparelhos com resolução 4K (3840x2160 pixels) começam a aparecer mais a partir de 43 polegadas e as Smart TVs com 50 polegadas ou mais são quase que exclusivamente de resolução 4K ou superior.

Usar uma Smart TV como monitor tem vantagens e desvantagens. Monitores costumam ter menos opções de ajustes e funções, porém, eles são desenvolvidos para ficarem mais próximos do rosto e, por isso, possuem densidade de pixels mais alta. Para assistir canais ou serviços de streaming, você vai sempre precisar do seu computador.

Por sua vez, as TVs oferecem os canais e serviços de filmes, séries e esportes. Elas vão entregar uma imagem melhor quando vistas a uma distância maior, mas, se não for feito um ajuste de brilho e contraste, podem cansar os olhos do usuário utilizando-as para trabalhar.

Ar-condicionado smart - Se um ar-condicionado faz toda diferença no conforto, um equipamento smart é a melhor escolha pela conectividade, eficiência e também pela economia de energia. É possível comandar as funções pelo controle remoto, por aplicativo e integrá-lo com seu assistente de voz. Praticamente todos os modelos de ar-condicionado smart são do formato split, divididos entre condensadora e evaporadora.

Além da conectividade, alguns modelos contam com inteligência artificial, que promete otimizar a operação de acordo com as condições do ambiente, o clima e os modos de uso da casa, mantendo o espaço na temperatura preferida dos moradores.

Aparelhos smart costumam embarcar novas tecnologias para maior eficiência e menor consumo de energia, como os motores Inverter. As marcas divulgam que a economia com um ar-condicionado Inverter pode ultrapassar 40%, em relação a um aparelho convencional novo, chegando até a 70% na comparação com equipamentos mais antigos.

Você sabe a diferença entre aparelho de ar-condicionado Inverter e Dual Inverter?

Smart plugs - As tomadas inteligentes ajudam a monitorar o consumo de energia, controlando os aparelhos que podem ser totalmente desligados ou aqueles com tomadas em local de difícil acesso. No quarto, os smart plugs podem ser utilizados para automatizar ou aplicar ordens de voz a equipamentos de comandos simples, como ventilador, umidificador de ar, estabilizador, luminária de mesa, entre outros.

Roteador Mesh - Com tantos dispositivos conectados no mesmo Wi-Fi, você vai precisar de uma conexão estável e um bom plano de Internet. Uma boa indicação são os roteadores Mesh, uma tecnologia que cria uma rede sem fio em forma de teia, entregando maior velocidade e possibilidade de conexão de muitos dispositivos smart ao mesmo tempo.

Mas atenção ao padrão: roteador Mesh Fast costuma ser indicado para quem tem até 100 Mbps, enquanto os roteadores Mesh Giga são os melhores para quem assina um plano de Internet de mais de 100 Mbps.

