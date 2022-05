A provável pauta do encontro entre Bolsonaro e Elon Musk

O bilionário Elon Musk está a caminho do Brasil, onde deve se encontrar em São Paulo com o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (20). A informação sobre a sua vinda foi confirmada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Apesar da participação do provável novo dono do Twitter ainda não constar da agenda oficial, já se sabe que Musk tratará da conectividade e da proteção da Amazônia. Este colunista apurou que pelo menos um projeto do governo deve estar na pauta do encontro.

O Norte Conectado prevê a instalação de fibra ótica nos leitos dos rios de estados na região amazônica. O projeto é considerado essencial para levar conectividade a uma região que ainda sofre um apagão de dados enquanto outras partes do planeta passam por uma profunda transformação digital. Serão 12 mil quilômetros de cabos, com a projeção de impactar 10 milhões de pessoas.

Antena para acesso à internet

De que forma Musk poderia contribuir? Por meio da Starlink, empresa com a proposta de levar banda larga via satélite para regiões de difícil acesso. Os usuários contam com uma antena que fica do lado de fora – normalmente no telhado – e que se comunica com os satélites não geoestacionários para a transmissão de dados. Seria uma maneira de chegar a áreas onde a instalação da fibra ótica é impraticável hoje em dia.

Em outras palavras, a tecnologia da empresa de Musk poderia complementar o que está previsto hoje no Norte Conectado. De acordo com o Ministério das Comunicações, a iniciativa deve chegar a 58 cidades do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima.

Lançamento de foguete para serviço da Starlink

A Agência Nacional de Telecomunicações autorizou a operação comercial da Starlink no Brasil em janeiro deste ano. Os documentos registrados no órgão explicam que a empresa terá 4.408 satélites posicionados na órbita da Terra. A promessa é de download de arquivos à taxa de 100 Megabits por segundo (o famoso Mega) e envio a 20 Mega.

Nada impede que o encontro entre Musk e Bolsonaro leve a outros assuntos, como o futuro do Twitter. Musk se diz um ferrenho defensor da liberdade de expressão. Também já afirmou que foi um erro banir permanentemente o ex-presidente Donald Trump – decisão tomada após o mandatário insuflar a violência no ataque ao Capitólio.