Agora você pode usar a Alexa no seu computador; veja como

Usuários de computadores com sistema Windows 10 ou 11 agora podem baixar e usar a Alexa por meio do aplicativo da Amazon, disponível na Microsoft Store. O programa traz a experiência dos dispositivos Echo para o computador, permitindo ao usuário ditar comandos de voz no sistema desktop. É possível, por exemplo, tocar músicas, consultar a previsão do tempo, executar músicas no Spotify e ativar lembretes. O software chegou à da loja da Microsoft no final de abril e já conta com suporte completo ao português brasileiro.