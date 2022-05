Amazon lança Echo Show 15 com reconhecimento facial; veja preço

A Amazon anuncia, nesta quarta-feira (11), o lançamento do Echo Show 15 no Brasil. O novo dispositivo inteligente com tela agora conta com reconhecimento facial, o que possibilitará que a Alexa interaja com cada morador da casa de maneira personalizada. Dessa forma, ao reconhecer uma pessoa, a assistente virtual poderá exibir, no display do aparelho, os lembretes, eventos no calendário ou outras informações específicas de quem está passando. Para isso, será preciso cadastrar previamente os rostos dos usuários.