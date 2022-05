Amazon Prime vai aumentar preço dos planos no Brasil; veja novos valores

1 de 1 Preços do Amazon Prime vão subir de R$ 9,90 para R$ 14,90 no plano mensal e de R$ 89 para R$ 119 no anual — Foto: TechTudo

Preços do Amazon Prime vão subir de R$ 9,90 para R$ 14,90 no plano mensal e de R$ 89 para R$ 119 no anual — Foto: TechTudo