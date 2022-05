Android 13 no Google I/O: o que podemos esperar sobre a atualização

O Android 13 deve ter mais detalhes revelados na Google I/O 2022, a conferência anual do Google , que ocorre nesta quarta-feira (11) a partir das 14h no horário de Brasília. A versão Beta do sistema operacional foi liberada para usuários do aparelho Pixel já em abril e apresentou aprimoramentos em recursos de privacidade, segurança, personalização e produtividade - por isso, são esperadas novidades desse tipo no update do sistema operacional. Vale lembrar que a conferência poderá ser acompanhada via site oficial "io. google /2022/program/intl/pt/" (sem aspas). A seguir, veja tudo o que esperar sobre o Android 13 no Google I/O .

É importante lembrar que a atualização do sistema operacional ainda não tem data de lançamento anunciada, mas, se seguir a tradição da Google, deve chegar aos smartphones a partir do segundo semestre deste ano.

Google deve anunciar novidades do Android 13 no evento Google I/O 2022

1. Photo Picker API

A API de Photo Picker foi apresentada já no início do ano e deve chegar à versão final do Android 13. O recurso torna o compartilhamento de mídias mais seguro ao permitir que aplicativos acessem apenas fotos e vídeos selecionados, sem a necessidade do usuário conceder permissão ao app para visualizar todas as mídias armazenadas no dispositivo. Na versão Beta, a funcionalidade Photo Picker apresenta uma interface de biblioteca de mídia, com fotos que são organizadas das mais recentes para as mais antigas.

Nova API que deve chegar no Android 13 promete mais privacidade ao usuário

2. Ícones temáticos para apps

O Android 13 deve ampliar os recursos de personalização de interface introduzidos na versão anterior do sistema operacional. O update promete trazer ícones temáticos baseado no design Material You, disponível já no Android 12. Ao que tudo indica pela versão de teste, será possível ativar ícones dos aplicativos de acordo com o tema da interface escolhido pelo usuário.

Além disso, os ícones dos apps presentes na tela de início ganharão a tonalidade da cor do plano de fundo selecionado e/ou de outros temas escolhidos pelo usuário. De início, o recurso deve ser liberado apenas para aparelhos Pixel, mas deve chegar a mais smartphones conforme o sistema ganha novas atualizações.

Ícones monocromáticos podem substituir opção padrão

3. Atualização para as permissões de notificação

Um recurso muito aguardado pelos usuários que deve aparecer no Android 13 é a nova permissão para enviar notificações. Ao acessar um aplicativo pela primeira vez, uma caixa de mensagem será exibida na tela perguntando se o usuário deseja aceitar ou não o envio de notificações do aplicativo, mais ou menos como já funciona no iPhone (iOS). A função, focada em melhorar a produtividade dos usuários, dará mais controle para gerenciar as notificações do aparelho.

Expectativa é de que o Android 13 ofereça mais controles sobre as notificações de aplicativos

4. API de conversão de texto

Outra novidade do Android 13 que deve ser anunciada no Google I/O é a API de conversão de texto. O recurso facilitará as buscas e melhorará o funcionamento do preenchimento automático de usuários falantes dos idiomas japonês e chinês. Em versões anteriores do sistema operacional, pessoas que falam japonês, por exemplo, precisam converter caracteres fonéticos em ideogramas, usando o teclado, para fazer uma pesquisa.

O aprimoramento da nova funcionalidade, no entanto, permiti fazer buscas com letras fonéticas e receber resultados de busca no alfabeto de ideograma, dispensando a necessidade de realizar a conversão.

5. Bluetooth LE Audio

Outra novidade do Android 13 que o Google deve anunciar nesta quarta-feira (11) é o suporte nativo de áudio Bluetooth LE. A tecnologia apresenta um baixo consumo energético, permitindo que usuários gastem menos bateria do aparelho. Além disso, proporciona uma experiência de áudio aprimorada em dispositivos de áudio sem fio, permitindo a conexão de mais de um aparelho simultaneamente.

Google libera o Android 13 Developers Preview 2 para celulares Pixel

6. Alerta de uso excessivo da bateria

O Android 13 ainda deve incluir o alerta de uso excessivo de bateria. Como o nome indica, o aparelho emitirá uma aviso na tela do celular quando um aplicativo consumir um nível elevado de bateria em um período de 24 horas. A ideia do recurso é fazer com que o usuário economize energia do aparelho mesmo caso esqueça de fechar um programa que consome mais bateria do dispositivo.

Dispositivos que receberão a atualização do sistema operacional

Os celulares Google Pixel costumam ser os primeiros dispositivos a receberem atualização do Android. Até o momento, a Google ainda não anunciou quais smartphones de outras marcas receberão o update. No beta, o Android 13 foi liberado até o momento para os seguintes aparelhos:

Quando o Android 13 será lançado?

Neste ano, o Google período de testes voltado para desenvolvedores, indo de fevereiro a março. Além das duas prévias para desenvolvedores, a gigante da tecnologia programou lançar quatro Betas público. Atualmente, o sistema operacional está na fase de Beta. Segundo anunciado pela Google, a empresa pretende alcançar a estabilidade do Android 13 já em junho de 2022. Se seguir o cronograma, a versão final deve ser lançada no segundo semestre desse ano (veja o calendário abaixo).

Cronograma mostra progresso no programa de testes do Androi 13