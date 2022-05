Android 13 Tiramisu é revelado com Menu de Privacidade e mais novidades

O Android 13 " Tiramisu " foi anunciado no Google I/O 22, nesta quarta-feira (11). Entre os destaques do novo sistema operacional para celulares está um menu de privacidade, criptografia de ponta-a-ponta em mensagens de grupo e novo protocolo RCS. O update deve ser lançado até final de 2022 para os smartphones, e os aparelhos da linha Pixel serão os primeiros a serem atualizados. Vale lembrar que esses modelos não são vendidos no Brasil. A seguir, confira os principais detalhes do novo Android 13 e os primeiros celulares que recebem o update.

1 de 6 Android 13 é anunciado no Google I/O; veja novas funções — Foto: Marcela Franco/TechTudo Android 13 é anunciado no Google I/O; veja novas funções — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Menu de privacidade e segurança

Um dos principais recursos que chega ao Android 13 é o menu de "Privacidade e Segurança". Localizada na aba "Quick Settings" ("configurações rápidas", em tradução livre do inglês para o português), a ferramenta combina as permissões para uso da câmera, microfone, localização e apps em um só lugar. Embora esta não seja a primeira vez que o Google una dois sub-menus similares, essa é uma mudança proeminente que aparece nas configurações do Android 13.

Com o objetivo de economizar espaço, o novo menu também permite verificar se existem atualizações de segurança disponíveis. Além disso, será possível checar informações do Google Play Protect e até mesmo acessar dados do recurso "Encontre Meu Dispositivo".

Seletor de fotos

O Android 13 também trará melhorias para o seletor de mídias do celular. Agora, o sistema oferecerá uma maneira mais segura de determinar as imagens e vídeos compartilhados com aplicativos. A API de Photo Picker, apresentada já no início deste ano, permite ao usuário escolher os arquivos específicos aos quais apps podem ter acesso. Assim, com o recurso, não será mais necessário conceder permissão de acesso a todas as mídias armazenadas no smartphone — o que é um avanço significativo em privacidade no Android.

A interface ainda possibilita localizar fotos e clipes por data, com visualização da mídia mais recente para a mais antiga. Também é possível filtrar a busca por apenas um tipo de arquivo. O número máximo de seleções, por padrão, é um (1).

2 de 6 Novo seletor de fotos disponível no Android 13 permite escolher fotos e vídeos específicos — Foto: Reprodução/developers Novo seletor de fotos disponível no Android 13 permite escolher fotos e vídeos específicos — Foto: Reprodução/developers

Expansão do Material You

Adicionado no Android 12, o Material You receberá novas opções de layout e melhorias em seu funcionamento no Android 13. Com a atualização do sistema operacional, o recurso vai contar com novos estilos, que ficarão disponíveis para serem aplicados aos ajustes visuais do smartphone. As alternativas têm características próprias, com variação nas tonalidades de uma mesma cor. Assim, será possível deixar a interface do smartphone inteiramente em tons de rosa ou azul, por exemplo.

3 de 6 Google I/O: Android 13 é anunciado; veja funções — Foto: Reprodução/Android Police Google I/O: Android 13 é anunciado; veja funções — Foto: Reprodução/Android Police

A ferramenta de ícones temáticos também deve chegar como parte da expansão do Material You. As cores ficarão atreladas à paleta do Android, baseadas no estilo que for escolhido para o celular. Além disso, os ícones dos apps dispostos na tela inicial ganharão a mesma tonalidade da cor do plano de fundo selecionado.

4 de 6 Ícones monocromáticos substituem opção padrão do Android 13 — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ícones monocromáticos substituem opção padrão do Android 13 — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Criptografia de ponta a ponta nas mensagens de grupo trocadas via RCS do Google

Com a ajuda de fabricantes de celulares, o Google desenvolveu um novo protocolo de mensagens chamado "RCS". A partir dele, será possível compartilhar fotos em alta qualidade, ver quando uma mensagem estiver sendo digitada e melhorar a experiência de conversas em grupo com criptografia de ponta-a-ponta. Atualmente, segundo a empresa, mais de 500 milhões de usuários já estão com o RCS habilitado.

5 de 6 Novo protocolo de mensagens melhora a experiência do envio de mensagens SMS no Android. — Foto: Divulgação/Google i/O 22 Novo protocolo de mensagens melhora a experiência do envio de mensagens SMS no Android. — Foto: Divulgação/Google i/O 22

Vale ressaltar que mensagens privadas, que acontecem somente com uma outra pessoa, já ficam protegidas por criptografia de ponta-a-ponta pelo Google Chat. O recurso, porém, deve ser ampliado para os grupos ainda este ano, quando a proteção for disponibilizada no open beta.

Idiomas de apps (Panlingual)

Outra novidade do Android 13 é que os usuários poderão selecionar idiomas específicos para cada um dos aplicativos instalados no smartphone, em vez de aplicar um mesmo idioma para todo o sistema operacional. Será possível, por exemplo, usar o app do seu banco em português, e redes sociais em inglês. O ajuste poderá ser controlado nas configurações individuais de cada aplicativo, a partir da nova opção "Idiomas do aplicativo", localizada nas configurações de "Idiomas e entrada".

Novas funções também serão adicionadas ao Google Wallet com o Android 13. Agora, o app vai padronizar a maneira como usuários salvam e acessam itens importantes, como cartões de crédito, passagens de avião, carteirinha de estudante e cartão de vacina. Vale ressaltar ainda que o Google está trabalhando com empresas e governos para fazer com que a apresentação de certos documentos via Google Wallet seja oficializada, como crachás de escritório, carteira de motorista e identidade.

6 de 6 Google Wallet recebe melhorias e permite incluir documentos oficiais na carteira — Foto: Divulgação/Google I/O 22 Google Wallet recebe melhorias e permite incluir documentos oficiais na carteira — Foto: Divulgação/Google I/O 22

Dispositivos que receberão a atualização do sistema operacional

Google Pixel 6 Pro;

Google Pixel 6;

Google Pixel 5a;

Google Pixel 5;

Google Pixel 4a 5G;

Google Pixel 4a;

Google Pixel 4XL;

Os celulares Google Pixel, que não são vendidos no Brasil, costumam ser os primeiros dispositivos a receber a atualização do Android. Depois do lançamento, modelos de outras marcas que estão em território nacional também passam pelo update. Esses modelos ainda não têm datas para receber o Android 13.

