Anitta no Free Fire: cantora vira personagem 'A Patroa' em evento do jogo

Free Fire vai receber a cantora brasileira Anitta como uma personagem jogável. A Garena anunciou a chegada da artista ao Battle Royale como "A Patroa" nesta quinta-feira (5). A novidade é parte de um evento especial com desafios e outras surpresas que ficarão disponíveis para os jogadores. Além disso, Anitta vai lançar uma música exclusiva para o evento (e que será, inclusive, o tema oficial do mesmo). Vale ressaltar que, até o momento, a Garena não divulgou as datas do evento em si e tampouco quando a personagem ficará disponível. No entanto, a empresa deixou claro que mais informações serão reveladas em breve.

1 de 2 Anitta chega no Free Fire como a personagem "A Patroa" e com um evento especial — Foto: Divulgação/Garena Anitta chega no Free Fire como a personagem "A Patroa" e com um evento especial — Foto: Divulgação/Garena

A Garena informou que Anitta teve participação direta no desenvolvimento dessa colaboração, desde a criação da personagem "A Patroa", até a composição da música tema do evento, colocando sua identidade no jogo. É importante ressaltar que a cantora não realiza essa parceria sem conhecer o Battle Royale da Garena, já que chegou a realizar transmissões de Free Fire e de outros jogos em seu canal no Facebook.

Com essa colaboração, Anitta se juntará a outros nomes famosos que também fizeram parte do Battle Royale, como os DJs Alok e KSHMR, e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Recentemente, o integrantes do famoso grupo de K-Pop BTS desenharam suas próprias skins para o Free Fire e também colocaram sua marca dentro do jogo.

2 de 2 O DJ Alok também já foi personagem no Free Fire — Foto: Divulgação/Garena O DJ Alok também já foi personagem no Free Fire — Foto: Divulgação/Garena