Aparelho VR da Apple deve usar 14 câmeras e funcionar sem iPhone

Os óculos de realidade virtual (VR) da Apple deverão funcionar sem a necessidade da presença de um iPhone, iPod ou iPad por perto. Segundo o site The Information, o dispositivo atuará de maneira independente e deve chegar ao mercado a partir de 2023, ao contrário do lançamento previsto ainda em 2022. Isso porque a fabricante estaria com dificuldades no projeto, como a inclusão de 14 câmeras. Os óculos de realidade virtual da maçã devem custar no mínimo R$ 15 mil.