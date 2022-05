Apex Legends: Mobile ganha data de lançamento no Brasil; veja requisitos

1 de 3 Apex Legends Mobile chega a dispositivos Android e iPhone (iOS) em 17 de maio — Foto: Reprodução/YouTube Apex Legends Mobile Apex Legends Mobile chega a dispositivos Android e iPhone (iOS) em 17 de maio — Foto: Reprodução/YouTube Apex Legends Mobile

O que é Apex Legends?

Apex Legends foi lançado em 2019 para PC, PS4 e Xbox One, e atualmente também está disponível para PS5 e Xbox Series X/S. O game também pode ser jogado no Nintendo Switch, a única versão portátil disponível até então. É esperado que o título para Android e iOS siga a mesma base: uma Battle Royale para até a 60 jogadores, que se dividem em times de dois ou três. Cada um assume o papel de uma Lenda, ou seja, um personagem com diferentes estilos de jogo.

Os 60 jogadores então são lançados em um dos mapas: Desfiladeiro do Rei, Confins do Mundo, Olympus ou Zona de Tormenta. Sem nenhuma arma ou equipamento, os times precisam explorar o mapa, encontrar itens e eliminar os adversários. Os jogadores também precisam se preocupar em permanecer dentro da zona segura, que diminui a medida que a partida progride. O jogo termina quando restar apenas um time ou player vivo.

Diferenças entre as versões

As diferenças entre as versões vão além da adaptação da jogabilidade e controles. Até agora, foi confirmado que Apex Legends Mobile terá personagens, mapas, modo, eventos e progressão exclusivos. Outra novidade fica por conta dos passes de batalha: no mobile, eles terão itens exclusivos, como cosméticos, colecionáveis e desbloqueáveis. Fora isso, o game será grátis para jogar e oferecerá algumas pequenas microtransações opcionais, exatamente como funciona nas suas versões irmãs.

Requisitos para download de Apex Legends Mobile

Segundo site oficial da Electronic Arts, estes são os requisitos que o celular dos jogadores deve atender para jogar Apex Legends Mobile. Nos aparelhos da Apple, o jogo só roda em iPhone 6S ou posterior.

Requisitos para download Android iPhone (iOS) Processador Snapdragon 435; Hisilicon Kirin 650; Mediatek Helio P20 e Exynos 7420 A9 Sistema operacional Android 6.0 11.0 ou posterior Placa de vídeo OpenGL 3.1 ou superior Memória livre 4 GB de espaço livre 4 GB de espaço livre Memória RAM Mínimo de 2 GB de RAM Mínimo de 2 GB de RAM

Recompensas de pré-registro

Já é possível se inscrever no pré-registro do jogo no Android e iOS. Ao atingir certas metas , o game vai liberar recompensas que sobem de nível até o lançamento do game. Veja a relação completa a seguir:

Já desbloqueadas:

Insígnia de pré-registro - 500 mil registros

Moldura de banner "Jogos Fatídicos": um milhão de registros

Pose de banner "No Alvo": 2,5 milhões de registros

Skin épica "Boticão" para arma R99: cinco milhões de registros

Skin épica "Terra Fundida" do Bloodhound: 10 milhões de registros

Próximas recompensas: