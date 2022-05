Fotógrafo recupera R$ 50 mil em itens roubados com ajuda de AirTag

O site australiano 9News destacou o fato de que equipamentos de US$ 10 mil foram resgatados com o apoio de um rastreador que custa US$ 45, cerca de R$ 230 na conversão direta. Entretanto, esse investimento para a proteção no Brasil pode sair um pouco mais caro: os AirTags são vendidos no site oficial da Apple por R$ 358 a unidade ou R$ 1.192 no kit com quatro peças.