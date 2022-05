Apple age em segredo para lançar dispositivo de realidade virtual

Os óculos de realidade virtual da Apple podem ser anunciados em breve, na conferência WWDC 2022, que acontece a partir de 6 de junho nos Estados Unidos. O registro de patente de um “hardware de computador vestível”, feito pela empresa Realityo Systems LLC, pode estar associado à Apple . Informações de bastidores apontam que o possível lançamento do gadget seria apenas em 2023, mas este registro revelado pelo site The Verge pode indicar que o anúncio do dispositivo de realidade mista (VR/AR) pode estar próximo.

A patente dos óculos de realidade virtual e aumentada da Apple foi registrada em 8 de dezembro de 2021 e possui as categorias de "periféricos" e “softwares”. Deste modo, o dispositivo deve utilizar um sistema operacional próprio, o realityOS.

2 de 3 Óculos inteligente da Apple, por enquanto, é apenas um conceito — Foto: Reprodução/Apple Insider Óculos inteligente da Apple, por enquanto, é apenas um conceito — Foto: Reprodução/Apple Insider

Como explicou o site 9to5Mac, a Apple tem o costume de utilizar empresas “de fachada” para registrar algumas patentes no seu lugar, como forma de manter segredo de seus produtos inéditos em casos de vazamento. No passado, a gigante da maçã utilizou o nome Yosemite Research LLC para registrar o macOS com a mesma denominação.

Tanto a empresa Yosemite quanto a empresa Reality possuem o mesmo endereço em seus documentos, local onde fica a empresa Corporation Trust Center, um escritório de verdade que presta serviços de marcas registradas. O site 9to5Mac apurou que a mesma Reality Systems LLC foi utilizada para registrar a patente do realityOS aqui no Brasil em 10 de maio de 2022, o que seria mais um indicativo da existência dos óculos de realidade mista.

3 de 3 Registro do RealityOS no INPI — Foto: Reprodução/9to5Mac Registro do RealityOS no INPI — Foto: Reprodução/9to5Mac

Segundo outros rumores recentes, os óculos de realidade aumentada e realidade virtual da Apple podem vir com duas telas do tipo MicroOLED 4K, uma terceira com AMOLED, além de diversos sensores e câmeras para detecção facial.

O dispositivo deve ter CPU e GPU potentes, mas não deve ter os jogos virtuais como foco. O preço, de acordo com os mesmo rumores, deve ficar em torno de US$ 3 mil, o que ficaria em R$ 15 mil na conversão direta do Dólar, sem os impostos.

A WWDC é o evento anual da Apple voltado para os desenvolvedores, com diversos ciclos de paletras para empresas e profissionais da área, e apresentações de novos produtos, principalmente da linha Mac e seus softwares. É comum a companhia aproveitar o primeiro dia deste congresso para revelar novos MacBooks e iMacs, por exemplo.