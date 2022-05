Apple acaba com iPod depois de 20 anos: ‘enquanto durarem os estoques’

O iPod está chegando ao fim depois de 20 anos. No começo desta tarde, a Apple informou que vai manter as vendas do reprodutor de música somente enquanto durarem os estoques. Na prática, isso significa que a companhia parou de produzir um dispositivo que foi o sonho de consumo de muitas pessoas ao longo do tempo. A empresa declarou que o iPod revolucionou a indústria da música, mas que hoje em dia existem formas mais interessantes de curtir faixas, álbuns e artistas.