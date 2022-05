Apple CarPlay: o que é e como funciona o sistema do iPhone em carros

O Apple CarPlay é um recurso que conecta funções do iPhone à central multimídia do painel dos carros. Assim, é possível utilizar diversos apps do celular, como o Spotify , sem precisar tirar as mãos do volante, tornando a viagem mais segura e conectada. O sistema foi lançado em 2014 e está disponível em todas as versões do iPhone desde o iPhone 5. Segundo a Apple , o recurso vem incluso de fábrica em mais de 600 modelos de veículos — sendo que muitos já podem ser encontrados no Brasil.

Assim como o concorrente Android Auto, o Apple CarPlay é uma maneira inteligente de dar mais segurança e agilidade ao motorista, permitindo que ele possa selecionar música, atender chamadas, responder a mensagens e ativar o GPS sem se distrair e colocar a vida em risco. Confira a seguir como funciona o recurso e como saber se seu carro é compatível.

2 de 7 Apple Carplay é compatível com mais de 600 modelos de carros — Foto: Divulgação/Ferrari Apple Carplay é compatível com mais de 600 modelos de carros — Foto: Divulgação/Ferrari

1. O que é o Apple Carplay e como funciona?

3 de 7 Apple CarPlay se conecta via wireless ou por meio do cabo Lightning — Foto: Divulgação/Hyundai Apple CarPlay se conecta via wireless ou por meio do cabo Lightning — Foto: Divulgação/Hyundai

O Apple CarPlay é um recurso disponível desde 2014 em mais de 600 modelos de veículos. Ele basicamente conecta o iPhone ao sistema de entretenimento do automóvel e, com isso, o motorista pode usar o celular com muito mais segurança. A conexão normalmente é feita usando um cabo Lightning na entrada USB do painel do carro. A central multimídia automaticamente reconhece a conexão e entra no modo CarPlay.

Alguns carros também permitem conexão sem fio por Bluetooth ou Wi-Fi. Nesse caso, na primeira utilização é preciso entrar nas configurações do iPhone para parear os dois dispositivos. Depois disso, assim que o carro é ligado, o iPhone faz o pareamento. Caso seu modelo não tenha essa opção, é possível adquirir, no mercado, um USB dongle que faz a conexão sem fio entre o iPhone e a central multimídia do carro.

2. Quais são os recursos do CarPlay?

4 de 7 Apple CarPlay tem diversos apps compatíveis com o sistema — Foto: Divulgação/Apple Apple CarPlay tem diversos apps compatíveis com o sistema — Foto: Divulgação/Apple

O Apple CarPlay permite usar diversos apps do iPhone no dashboard do carro. Por motivos óbvios, não é possível utilizar aplicativos que possam distrair o motorista, como YouTube, Netflix ou games. Portanto, apenas apps como tocadores de música e podcast, navegador de GPS, telefone, calendário e mensagens de voz estão disponíveis no CarPlay.

A recomendação é deixar a assistente de voz Siri ativada para usar todo o potencial do sistema. Com a Siri, além de dar diversos comandos sem tirar as mãos do volante, é possível ler e responder mensagens por WhatsApp.

Também é possível controlar as funções usando apenas os botões padrões da central multimídia. Nesse caso, o CarPlay se adapta ao veículo, podendo funcionar tanto por botões no volante ou no painel quanto por touchscreen.

3. Quais iPhones e carros são compatíveis?

5 de 7 Apple CarPlay está disponível para aparelhos antigos — Foto: Reprodução/Apple Brasil Apple CarPlay está disponível para aparelhos antigos — Foto: Reprodução/Apple Brasil

O Apple CarPlay está disponível para quase todos os modelos de iPhone. É possível usar o recurso a partir do iPhone 5, lançado em 2012).

Quanto aos modelos de carro, a empresa diz que mais de 600 modelos já vêm de fábrica com o sistema integrado ao dashboard. A maioria é comercializada apenas no exterior, mas muitos podem ser encontrados no Brasil, como Ford Fusion (desde 2017), Hyundai i30 (desde 2016) e Volkswagen Gol (desde 2017). A lista completa está disponível no site da Apple.

4. Como usar o Apple CarPlay sem um carro compatível?

6 de 7 O media center Sony XAV-AX200 permite utilizar o CarPlay em qualquer carro — Foto: Divulgação/Sony O media center Sony XAV-AX200 permite utilizar o CarPlay em qualquer carro — Foto: Divulgação/Sony

Caso seu carro seja mais antigo ou não possua o Apple CarPlay de fábrica, a opção é instalar um sistema multimídia que conte com o recurso. A Apple tem parceria com diversas marcas – entre elas Kenwood, Pioneer e JVC. Diversos modelos compatíveis podem ser encontrados no mercado.

5. É possível usar o Android Auto num carro com Apple CarPlay?

7 de 7 Android Auto está disponível no Brasil desde 2016 — Foto: Divulgação/Google Android Auto está disponível no Brasil desde 2016 — Foto: Divulgação/Google

Depende. A maioria dos carros e centrais multimídias compatíveis com o Apple CarPlay também funciona com o Android Auto. No entanto, é preciso verificar o manual para ter certeza absoluta. Segundo o Google, mais de 500 modelos contam com o Android Auto de fábrica e boa parte deles também está na lista da Apple e do CarPlay.

No vídeo abaixo, conheça o carro que muda de cor da BMW